Nederland heeft de Vakantiebeurs, Duitsland heeft de ITB en Engeland de WTM, maar iedereen die Zuid-Afrika en haar buurlanden verkoopt, wil bij Africa’s Travel Indaba aanwezig zijn. Op uitnodiging van South Africa Tourism trok Travelpro voor de 44ste editie van het evenement naar Durban.

Africa’s Travel Indaba, eigendom van South African Tourism, is een iconische Afrikaanse vrijetijdsbeurs en heeft als doel het creëren van markttoegang aan Afrikaanse vrijetijdstoerisme producten. De verwachtingen bij Dirk de Bruijne, eigenaar/COO AfrikaPlus, Aeroglobe International, waren voor aanvang hoog gespannen. ‘In de 25 jaar dat ons bedrijf bestaat, hebben we Zuid-Afrika en de beurs veelvuldig bezocht. Indaba is de plek waar Zuid(elijk) en Oost-Afrika bij elkaar komen. Als inkoper ben ik altijd op zoek naar noviteiten voor onze klanten en ik was positief verrast door de overvloed aan inspiratie en waardevolle connecties, want eerlijk is eerlijk, dat is in het verleden weleens anders geweest. Blij te zien dat de beurs weer helemaal back to business is.”

Bekijk hieronder een impressie van de Indaba.