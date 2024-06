Onlangs werd er door Prijsvrij Vakanties/D-reizen en TUI Nederland een overeenkomst getekend waarmee de pakketreizen van TUI nu ook op Prijsvrij Vakanties worden aangeboden. In de afgelopen twee jaar was het TUI-aanbod al beschikbaar via de winkels van D-reizen en via D-reizen.nl. Vanaf begin juni is daar nu Prijsvrij Vakanties aan toegevoegd.

Dimitri Joannides, Salesmanager TUI Nederland: “Met de toevoeging van Prijsvrij Vakanties als verkoopkanaal kunnen we een nog bredere groep consumenten bereiken en inspireren met ons aanbod. De afgelopen twee jaar hebben we een goede basis gelegd in de samenwerking via D-reizen. Met deze uitbreiding zetten we hierin een volgende stap. TUI wil consumenten een zo breed mogelijk aanbod van verkoopkanalen bieden, via eigen kanalen zoals de TUI-website, de TUI-shops en de zelfstandig reisadviseurs van TUI at Home, maar ook via externe verkooppunten zoals Prijsvrij.nl. Hier kan de prijsbewuste consument nu ook TUI-reizen boeken.”

Jutta van Peer, Director Contracting & Partnerships Suppliers Prijsvrij Vakanties & D-reizen, vult aan: “De samenwerking met TUI, die twee jaar geleden tot stand kwam, is voor beide partijen succesvol gebleken, zowel commercieel als in de onderlinge relatie. Het is dan ook logisch dat je met elkaar gaat kijken waar je elkaar nog meer kunt versterken. Voor ons merk Prijsvrij Vakanties zien we, met deze voor ons unieke stap, een mooie aanvulling van ons productportfolio en voor TUI een mooie kans om echt een nieuw publiek te bereiken.”

Deze strategische uitbreiding van de samenwerking tussen Prijsvrij Vakanties, D-reizen en TUI onderstreept volgens de partijen de inzet van beiden om de consument een breed scala aan reisopties te bieden en nieuwe markten aan te boren. Door de krachten te bundelen, kunnen ze een grotere doelgroep bereiken en beter inspelen op de wensen van de moderne reiziger.

Foto: Dimitri Joannides en Jutta van Peer ondertekenden de overeenkomst in voetbalstadion De Kuip tijdens de uitzwaaiwedstrijd van Oranje tegen IJsland op maandag 10 juni.