Prijsvrij Vakanties & D-reizen stoppen einde jaar met ZRA-activiteiten, dat heeft het bedrijf vandaag bekendgemaakt.

In een persbericht schrijft Prijsvrij Vakanties & D-reizen: ‘De handhaving van de Wet DBA is de afgelopen jaren meermaals opgeschort. Daar komt per 1 januari 2025 een einde aan. Na juridisch advies te hebben ingewonnen hebben Prijsvrij Vakanties & D-reizen hun ambities omtrent Zelfstandige Reisagenten (ZRA’s) heroverwogen. Begin deze week is besloten niet verder te investeren in de ontwikkeling van de ZRA-tak. Eind dit jaar zullen de ZRA-activiteiten, die worden gevoerd onder het D-reizen merk, dan ook helemaal stoppen.’

Marc van Deursen (CEO Prijsvrij Vakanties & D-reizen): “We willen niets afdoen aan het ZRA-model en we juichen individueel ondernemerschap toe. In dit geval is de onzekerheid van hoe de wetgever het ZRA-model zal zien in de nieuwe werkelijkheid niet met zekerheid te voorspellen. Ondernemen is risico nemen, maar wel een gecalculeerd risico. Gezien de beperkte omvang van onze ZRA-tak en de ambities die we hebben voor wat betreft onze eigen directe kanalen is dit dan ook het juiste besluit. We hebben nog steeds warme banden met Michelle de Wit en we hebben dan ook met haar kunnen afspreken dat onze ZRA’s, indien gewenst, daar een warm en fijn onderkomen kunnen vinden.”