Primeur voor Disneyland Paris: eerste dagelijkse Marvel droneshow

Deel dit artikel

De Grote Finale van de 30e verjaardag van Disneyland Paris ging dit weekend van start met de première van ‘Avengers: Power the Night’, de eerste dagelijkse Marvel droneshow in een Disney Park met 500 drones.

Naast de recente openingen van het themaland Marvel Avengers Campus en Disney Hotel New York – The Art of Marvel, is er sinds 28 januari 2023 nog een adembenemende Marvel ervaring in Disneyland Paris.‘Avengers: Power the Night’, de gloednieuwe avondshow met drones, verlicht tot en met 8 mei 2023 elke nacht de lucht boven het Walt Disney Studios Park.

500 drones

Het is de allereerste dagelijkse droneshow gewijd aan Marvel Superhelden in een Disney Park ter wereld en daarmee een wereldwijde primeur. De avondshow combineert muziek, licht, pyrotechnische effecten en videoprojecties. Daarnaast vormen tot wel 500 drones een indrukwekkende reeks iconen die de krachten van iconische Superhelden uitbeelden, waaronder Captain America, Captain Marvel, Scarlet Witch en voor het eerst in Disneyland Paris, Shang-Chi. Vele Cast Members van Disneyland Paris, waaronder show directors, ontwerpers van speciale effecten, en licht- en bewegingsontwerpers, hebben hun expertise en creativiteit gebundeld om deze exclusieve show te ontwikkelen.

Disney D-Light

Voor de nieuwe Marvel droneshow werkt Disneyland Paris opnieuw samen met het bedrijf Dronisos uit Bordeaux, de Europese leider in droneshows. Dronisos is daarmee voor het tweede jaar op rij de officiële technologieleverancier van het resort. In 2022 werd de spectaculaire avondshow ‘Disney D-Light’ gecreëerd voor de 30e verjaardag van het resort. ‘Disney D-Light’ is sinds 6 maart 2022 te zien bij het Kasteel van Doornroosje en werd uitgeroepen tot ‘Best Live Entertainment 2022’ tijdens de Park World Excellence Awards Ceremony die in september 2022 in Londen werd gehouden.

Author Dylan Cinjee