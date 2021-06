Programma online Vakantiebeurs Vakdag bekend!

-ADVERTORIAL-

Over twee dagen is het zover; de online editie van de Vakdag. Donderdag 3 juni trapt Vakantiebeurs het 3-daagse online reisfestival samen met de reisbranche af. Er vindt een interactief online vakprogramma plaats met uiteenlopende sessies.

Ga in gesprek met diverse aanbieders en verkeersbureaus en laat nu vast weten met wie je om de (virtuele) tafel wilt door een afspraak in te plannen. Spontaan binnenvallen mag uiteraard ook. We sluiten de dag gezamenlijk af met TAT’s Travel podcast, een keynote van Rian Verkooijen over landschappen van ons gedrag, de interactieve B2B reisquiz en de uitreiking van de Aad Struijs Persprijs.

Het belooft een inspirerende middag te zijn en jij kunt er (gratis) bij zijn!

Bekijk het programma en registreer je hier gratis!

