Puur uit passie werden ze reizende reisagenten. Ze werkten allebei in de horeca en reisden al veel, zo veel zelfs dat familie en vrienden haar steeds vaker benaderden voor een vakantie-uitzoekklus. Daarom maakte zij er haar baan van.

Maar samen gingen ze nog een stap verder. Ruim vijf jaar geleden lieten ze Nederland achter voor een reizend bestaan over de hele wereld. Inmiddels runnen ze Ver & Meer Reizen samen vanuit de mooiste plekken ter wereld en staan ze ook bekend om de goede doelen-acties die ze op touw zetten om andere mensen ook een beetje gelukkiger te maken.

In deze aflevering van de Travelpro’s Podcast zijn Heidi Vermeer en Erwin van der Meulen (Ver & Meer Reizen) te gast.

Heb je vragen of opmerkingen over de podcast, laat het dan weten via ⁠podcast@travelpro.nl⁠