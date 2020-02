Rabobank-top slecht op de hoogte in dagen voor faillissement OAD

Ondanks dat OAD Reizen jarenlang een groot account was voor de Rabobank, er 1.550 mensen werkzaam waren bij de touroperator, het bedrijf wereldwijd tal van partners had en de commissaris van de Koning belde om hulp, waren de topbestuurders van de bank slecht op de hoogte over de (financiële) situatie van de touroperator. Tijdens het verhoor in de rechtbank van Midden-Nederland bleek dat bij de bank Sipko dacht dat Jan wel op de hoogte was, maar Jan bleek zich er ook niet in te hebben verdiept…

Huidig Rabobank-bestuurder Jan van Nieuwenhuizen (destijds onder meer account executive OAD Reizen) bij de Rabobank mocht als eerste plaatsnemen voor de rechter en diens griffier. Eind vorig jaar deed onder meer Ank Bijleveld (de toenmalige Commissaris van de Koning) dat. Laatstgenoemde liet de rechter nog onder ede weten dat Van Nieuwenhuizen haar tijdens een belletje beloofde dat de bank OAD Reizen genoeg tijd zou gunnen. Uiteindelijk werd die tijd de touroperator, haar medewerkers en haar investeerders niet gegund.

Van Nieuwenhuizen liet de rechter weten niet op de hoogte te zijn van de exacte details en wees met zijn vinger naar de afdeling Bijzonder Beheer en de heer Brugging (destijds CFO bij de bank): “Bijzonder Beheer is de eindverantwoordelijke voor een zaak zoals OAD.” Tijdens het belletje met Bijleveld zou het volgens Van Nieuwenhuizen alleen over de grote lijnen zijn gegaan. “Ik wist in hoofdlijnen dat het niet goed ging met het bedrijf, want OAD zat al langere tijd bij Bijzonder Beheer. Toen ik werd gevraagd om mevrouw Bijleveld te bellen, heb ik mij niet in het dossier verdiept. Hoeveel mensen er op dat moment (2013, red.) bij OAD in dienst waren, heb ik niet precies geweten.”

Tot ieders verrassing liet de andere (voormalig) Rabo-topman, Sipko Schat, diezelfde rechter weten dat hij juist Van Nieuwenhuizen had gevraagd om Bijleveld te bellen. “Hij was account executive OAD bij de Rabobank, dus hij kende het dossier. Rabobank had destijds relatiebeheerders en daarboven executives en die zijn het directe aanspreekpunt voor de klant”, aldus Schat. Op de vraag of hij had overwogen om Bruggink met Bijleveld te laten bellen, antwoordde Schat kort maar krachtig: Nee.

Van Nieuwenhuizen keek terwijl hij antwoordde nauwelijks om en was zeer slecht verstaanbaar voor iedereen in de rechtbank. Schat, die later vandaag naar een begrafenis moest, keek tijdens het antwoorden voortdurend naar de advocaten van OAD/Ter Haar waarbij hij soms geïrriteerd overkwam tijdens het antwoorden: “Het is zeven jaar geleden”, “ik vind uw vraag/opmerking suggestief”, “ik kan mij dat niet herinneren”… Schat kon zicht tevens niet meer herinneren of Van Nieuwenhuizen het gesprek dat hij had met Bijleveld had teruggekoppeld.

Joop, Julius en Quirine ter Haar waren vandaag allemaal aanwezig in de rechtbank Midden-Nederland te Utrecht. Zowel aan de kant van OAD/Ter Haar als aan de kant van de Rabobank waren na afloop tevreden, lachende gezichten te zien. “De Rabobank heeft na vandaag niks om tevreden over te zijn”, aldus de doorgewinterde OAD/Ter Haar-advocaat Tom de Waard van DeWaardSinke Advocaten. Begin maart volgt waarschijnlijk de volgende ronde, waarin Rabobank drie personen wil laten horen door de rechter, namelijk Jan Brouwer (voormalig adviseur OAD), David Cuknis en Laurens Schilder (beiden van de Rabo-afdeling Bijzonder Beheer). Het is uiteindelijk aan de rechter om te beslissen of de Rabobank verantwoordelijk mag worden gehouden voor het faillissement van OAD Reizen. Pas dan zal blijken wie het laatst lacht.

