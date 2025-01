Raymond Reedijk (51) is per 1 februari benoemd tot Sales Director Indirect Sales bij KLM Nederland. In deze functie is hij verantwoordelijk voor de ticketverkoop via indirecte kanalen. Het gaat om zowel de zakelijke als de leisure markt.

De nieuwe functie is het gevolg van de overstap van Lisette Klomp-Bueters naar Air France-KLM Customer Service, waar ze als Director Service Concepts is aangesteld. Vanuit de marktdynamiek en het oogpunt van efficiency is vervolgens besloten om alle indirecte salesactiviteiten in één functie onder te brengen.

Raymond Reedijk was al verantwoordelijk voor de zakelijke markt bij KLM Nederland. “Lisette Klomp-Bueters en ik trokken vanuit onze doelgroepen al veel op bij verkoop en evenementen als Jij&KLM en het KLM Open, dus nieuw is de leisure markt niet voor mij. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring en inzichten verder in te zetten om beide markten te bedienen. Het is een uitdagende rol, maar ik ben ervan overtuigd dat we met dit sterke team en onze duidelijke strategie succesvol zullen zijn. En ik wens Lisette natuurlijk heel veel succes in haar mooie nieuwe rol bij Air France-KLM.”