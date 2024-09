“Het kabinet heeft vandaag besloten een aangepast pakket maatregelen in te dienen in Brussel in het kader van de balanced approach-procedure voor minder geluidshinder rondom Schiphol. De uitkomst hiervan is een krimp met een bandbreedte van 475.000 tot 485.000 vliegtuigbewegingen”, aldus KLM op het maatregelenpakket dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) heeft gepresenteerd.

KLM houdt Nederland al ruim 100 jaar sterk verbonden met de rest van de wereld. Dat is belangrijk voor de Nederlandse economie. KLM wil in balans met de omgeving ondernemen en neemt haar verantwoordelijkheid om geluidshinder te beperken.

Het pakket bevat onder andere een forse geluidsreductie in de nacht door een combinatie van 5.000 minder vliegtuigbewegingen en maatregelen zoals zoveel mogelijk stillere vliegtuigen ’s nachts inzetten en lawaaiige vliegtuigen weren. Hiermee wordt het geluidsdoel voor de nacht naar verwachting ruimschoots gehaald.

Het is belangrijk dat het balanced approach-proces zorgvuldig wordt doorlopen. Het is positief dat een aantal maatregelen uit het breed gedragen sectorplan schoner, stiller, zuiniger is overgenomen. Tegelijk maakt KLM zich zorgen dat het mogelijke verlies van historische slots tot vergeldingsmaatregelen van andere landen kan leiden, waardoor er verbindingen verdwijnen die belangrijk zijn voor Nederland als internationaal handelsland.

KLM gaat door met vlootvernieuwing en daardoor neemt het geluid de komende jaren steeds verder af. We zien de toetsing door de Europese Commissie van de voorgestelde maatregelen met vertrouwen tegemoet, zodat er straks een evenwichtig pakket ligt. Zo blijven wij Nederland verbinden met de rest van de wereld, in balans met de omgeving.