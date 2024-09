“Schiphol hecht groot belang aan zekerheid en duidelijkheid voor omwonenden, luchtvaartmaatschappijen, Schiphol zelf en onze medewerkers. Met dit maatregelenpakket is een belangrijke stap gezet”, aldus Schiphol op het aangekondigde maatregelenpakket van I&W.

Het pakket bestaat uit maatregelen die geluidsreductie voor omwonenden realiseert en biedt perspectief aan luchtvaartmaatschappijen, waarmee voldoende ruimte blijft voor de hubfunctie van Schiphol. Dat is belangrijk voor de verbondenheid en het vestigingsklimaat van Nederland. Wij waarderen het dat het kabinet zo snel na zijn aantreden de Europese balanced approach procedure voortzet. Doel van deze procedure is dat er een goede balans komt tussen de belangen van de omgeving, luchtvaartmaatschappijen en de hubfunctie van Schiphol.

Zoals staat in ons 8-puntenplan is geluidsreductie voor ons essentieel. In het maatregelenpakket van I&W zit ook een voorgestelde maatregel voor differentiatie van de havengelden, waarover Schiphol al in gesprek is met de luchtvaartmaatschappijen. De inzet van Schiphol is de havengelden zo aan te passen dat luchtvaartmaatschappijen financieel meer worden aangemoedigd om overdag en ‘s nachts met stillere vliegtuigen te vliegen. In ons 8-puntenplan en in recente gesprekken met het ministerie hebben wij ook gepleit voor een nachtsluiting, omdat wij denken dat het van grote waarde kan zijn voor de omgeving. Daarnaast hebben we bij het ministerie ervoor gepleit om vakantievluchten en privéjets te verplaatsen naar Lelystad Airport. Echter, het ministerie heeft besloten beide voorstellen op dit moment geen onderdeel te laten zijn van hun maatregelenpakket. We blijven alles binnen ons vermogen doen om de hinder voor de omgeving te verminderen.