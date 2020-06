Reactie TUI op ontwerp-luchtvaartnota: “Teleurgesteld in visie van kabinet”

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen publiceerde onlangs de ontwerp-luchtvaartnota die vandaag in de Tweede Kamer besproken wordt. Volgens TUI worden in deze ontwerpnota de belangen van de Nederlandse reiziger compleet genegeerd. Net als brancheorganisatie ANVR is de reisorganisatie teleurgesteld in de toekomstvisie van het kabinet.

Arjan Kers (General Manager TUI Nederland): “De Nederlandse reiziger wordt compleet genegeerd in deze ontwerp-luchtvaartnota. Dat is op z’n zachtst gezegd zeer teleurstellend. Het kabinet blijft het zogenaamde kwalitatieve netwerk beschermen en richt zich uitsluitend op een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale ondernemingen, ten koste van de Nederlandse reiziger. De Nederlander die met het vliegtuig op vakantie gaat komt totaal niet aan bod, en dat is een gemiste kans.”

Zakelijke reizen versus ‘leisure’-reizen

TUI is net als de ANVR van mening dat het kabinet juist nu de stap moet maken van selectiviteit naar diversiteit. Een divers bestemmingenaanbod draagt bij aan de economische welvaart van Nederland. Dat verschillende businessmodellen elkaar kunnen versterken en zelfs hebben bijgedragen aan het succes van Schiphol is de afgelopen jaren wel gebleken. Dit moet wat TUI betreft concreter worden en TUI betreurt het dan ook dat het kabinet dit niet verder heeft uitgewerkt. De ANVR constateert terecht dat de luchtvaartmaatschappijen die van oudsher focussen op zakelijke passagiers, op dit moment volop inzetten op groei op vakantiebestemmingen. Deze focus op zakelijke reizigers bevoordeelt overstappende passagiers boven de Nederlandse reizigers, wat natuurlijk niet de bedoeling kan zijn in een uniforme en vrije Europese luchtvaartmarkt.

Verduurzaming belangrijk

TUI staat volledig achter de ambitie van de regering om de luchtvaart te verduurzamen. Vanuit deze overtuiging heeft TUI heeft de laatste jaren al volop ingezet op duurzame ontwikkelingen en vlootvernieuwing. Om hierin te kunnen blijven investeren en tegemoet te komen aan de ambities van het kabinet, is uitzicht op gematigde groei cruciaal. Het spreekt voor zich dat deze beperkte groei toegekend moet worden aan alle soorten luchtvaartmaatschappijen. Juist diversiteit en duurzaamheid moeten de criteria zijn bij het toewijzen van schaarse en kostbare ‘slots’. De reisorganisatie vindt het dan ook onbegrijpelijk dat het kabinet hier compleet aan voorbij gaat. “Je kunt niet enerzijds hoge ambities hebben op het gebied van duurzaamheid en anderzijds voorrang geven aan een 7e frequentie op Barcelona met een oud type toestel, boven een nieuwe Europese bestemming met een schoner en stiller vliegtuig, zoals nu wordt voorgesteld”, aldus Arjan Kers.

Het kabinet heeft veel ambities op het gebied van duurzaamheid, maar laat de financiering daarvan onduidelijk. Het lijkt ervan uit te gaan dat luchtvaartmaatschappijen oneindig veel kunnen doorbelasten aan de Nederlandse klant, maar dat kent grenzen. Daarmee wordt de Nederlandse reiziger achtergesteld ten opzichte van reizigers uit andere landen die Schiphol enkel als tussenstop hebben en weinig bijdragen aan de Nederlandse welvaart en economie. Kers vervolgt: “Het kan niet zo zijn dat het kabinet kost wat kost het netwerk wil beschermen, maar dat de gebruiker van dat netwerk, de transferpassagier, uitgezonderd wordt van het betalen van een tickettaks. “

