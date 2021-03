Rechter: Vorderingen D-rt afgewezen, DTRU niet ontvankelijk in haar vorderingen

Waar de D-rt Groep/DTRU middels een rechtszaak tegen SGR en de Nederlandse Staat onder andere financiering van 80% van de waarde van uitgegeven vouchers vorderde, welke financiering uit het Voucherfonds moet komen, heeft de voorzieningenrechter in Rotterdam vandaag de vorderingen van D-rt afgewezen en DTRU niet-ontvankelijk verklaard in haar vorderingen.

In het persbericht dat is uitgestuurd naar aanleiding van de uitspraak staat dat het de verwachting is dat veel consumenten een beroep gaan doen op uitbetaling van de vouchers. ‘D-rt kan die vouchers niet integraal betalen en maakt aanspraak op, volgens D-rt door de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en de Staat toegezegde financiering’, maar zoals hiervoor geschreven heeft de voorzieningenrechter deze vordering afgewezen.

De vordering stuit ook af op de Europese regels over staatssteun. ‘Artikel 108 lid 3 VWEU bepaalt dat een voorgenomen steunmaatregel in afwachting van een eindbeslissing van de Europese Commissie op een verzoek van een lidstaat daartoe niet tot uitvoering mag worden gebracht.’

Na goedkeuring door de Europese Commissie moeten de garantiefondsen per reisonderneming worden beoordeeld of en hoeveel krediet mag worden verstrekt. Van een verplichting voor SGR en De Staat om financiering te verstrekken is daarom (nog) geen sprake.

In de tekst van de uitspraak (dertien kantjes) wordt afgesloten met: De voorzieningenrechter verklaart DTRU niet-ontvankelijk in haar vorderingen, waarmee de voorzieningenrechter zegt dat de zaak niet tot een inhoudelijke behandeling is gekomen omdat er niet is voldaan aan formele vereisten. Verder wijst de voorzieningenrechter vorderingen van D-rt af.

De voorzieningenrechter veroordeelt D-RT en DTRU tot het betalen van de proceskosten, die voor zowel SGR als de Staat worden begroot op

€ 2.191,00 (€667,00 aan griffierecht en € 1.524,00 aan salaris advocaat). De door SGR gevorderde wettelijke rente over de proceskosten wordt eveneens toegewezen.

D-rt Groep gaat het vonnis eerst aandachtig lezen en laat het daar voorlopig bij, zegt een woordvoerder van D-rt tegen TravMagazine, waar Frank Oostdam (directeur ANVR) een eerste reactie gaf op de uitspraak. Hij liet onder andere weten blij te zijn met de duidelijkheid die de uitspraak verschaft en ging verder in hoe ANVR nu verder wil met D-rt en DTRU.

