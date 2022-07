Rechtszaak tegen KLM om ‘misleidende reclames over duurzaam vliegen’

Deel dit artikel

Fossielvrij NL, Reclame Fossielvrij en ClientEarth heeft bekendgemaakt dat ze naar de rechter stappen om KLM te laten stoppen met de, in de ogen van deze milieuorganisaties, misleidende reclames over duurzaam vliegen. Volgens de organisaties bestaat duurzaam vliegen niet. KLM heeft de partijen laten weten naar hun uitingen over CO2-compensatie te kijken, maar is van mening dat de advertenties niet misleidend zijn.

“Afgelopen vrijdag zaten we aan tafel met KLM en hebben het nog één laatste keer gevraagd: stop met jullie misleidende reclames over duurzaam vliegen. Maar tijdens het gesprek werd zonneklaar dat KLM dat niet gaat doen. Wij gaan de volgende stap zetten in onze rechtszaak: we gaan op woensdag 6 juli KLM dagvaarden”, zo melden de organisaties.

In mei, tijdens de aandeelhoudersvergadering van AirFrance-KLM kondigden de partijen al aan dat ze een rechtszaak zouden starten als KLM niet zou stoppen met misleiden. “We eisen dat KLM’s misleiding stopt en dat zij het eerlijke verhaal gaan vertellen: duurzaam vliegen bestaat niet.”

“KLM zegt het probleem niet te zien van hun duurzame reclames, en gaat er niet mee stoppen. KLM gaat weliswaar nogmaals kijken naar hun uitingen over CO2-compensatie, maar ze zijn van mening dat hun advertenties niet misleidend zijn. Hun insteek is simpel: mensen zullen blijven vliegen, en dan kunnen ze het beter doen met een vliegtuigmaatschappij die duurzaamheid hoog in het vaandel zou hebben.”

“Maar hoe duurzaam is vliegen met KLM dan eigenlijk? KLM’s ‘oplossingen’ om klimaatschade te beperken – zoals bio- en synthetische brandstoffen, verbeterde motoren of CO2-compensatie – zijn niet in staat om vliegen duurzaam te maken. Alle ‘oplossingen’ zijn te beperkt of te ver in de toekomst of allebei. Het eerlijke verhaal is dat het aantal vluchten moet worden verminderd. De komende jaren zijn cruciaal: de uitstoot – ook van de luchtvaart – moet nu naar beneden om een rechtvaardige, leefbare wereld binnen bereik te houden.”

“In 2011 kondigde KLM nog aan dat ze volop gingen inzetten op alternatieve brandstoffen, en stelden een doelstelling om op 1% alternatieve brandstoffen in 2015 te vliegen. Maar vorig jaar, 10 jaar later zit KLM slechts op 0,18% bijmenging. Dat is 998 liter kerosine, op 2 liter alternatieve brandstoffen. Bovendien lobbyt KLM juist intensief tegen maatregelen die wél klimaatschade kunnen beperken, namelijk maatregelen die zorgen dat er minder gevlogen gaat worden.”

“Terwijl consumenten steeds bewuster worden van de klimaatschade van vliegen, probeert KLM met hun marketingbudgetten ons te overtuigen dat de luchtvaart op weg is naar een duurzame toekomst. KLM steekt niet voor niets miljoenen euro’s in hun reclames: KLM en de wereldwijde luchtvaart hebben een duurzaam imago nodig. Daarmee stappen klanten met een geruster hart aan boord, en zo kan KLM blijven groeien. KLM zegt het zelf in hun eigen presentaties: duurzaamheid is hun ‘license to grow‘.

“Daarom is het zo belangrijk dat misleidende advertenties worden aangepakt. Misleiding staat in de weg van klimaatactie, zowel op individueel als collectief niveau. We verdienen allemaal bescherming tegen fossiele misleiding. Daarom voeren we campagne voor een verbod op fossiele reclames, maar deze wet is er nog niet. De Reclame Code Commissie, waar je als consument een klacht kunt indienen over misleidende advertenties, heeft niet voldoende slagkracht. De klachten die daar zijn ingediend én gewonnen over de groene advertenties van KLM, hebben KLM niet doen stoppen. Dus is de rechter de enige die ons nu bescherming kan bieden, en daarom starten wij een rechtszaak tegen de misleidende advertenties van KLM.”

Author Arjen Lutgendorff