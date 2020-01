Recordaantal passagiers in 2019 voor KLM

KLM mocht in 2019 een recordaantal van 35,1 miljoen passagiers aan boord verwelkomen. Dat is een stijging van 2,7% ten opzichte van 2018. Deze groei leidde tot een bezettingsgraad van 89,4% over het hele jaar. Het komt hiermee 0,3%-punt hoger uit dan in 2018. Groei was met name te zien op bestemmingen in Europa, Noord-, Centraal-, en Zuid-Amerika en Azië.

“We bevinden ons vandaag wederom in een sterkere positie dan een jaar geleden. Ons wereldwijde netwerk hebben we ten behoeve van de klant met 6 nieuwe bestemmingen kunnen uitbreiden naar een totaal van 171 KLM-bestemmingen vanaf Schiphol. Samen met onze partners bieden wij in totaal 694 bestemmingen wereldwijd aan. En opnieuw konden we onze klanten overtuigen van de kwaliteit en de aantrekkingskracht van onze producten en diensten. De KLM Groep (KLM & Transavia) verwelkomde in totaal een record van 44,3 miljoen passagiers aan boord. Een geweldige mijlpaal waar ik onze klanten en onze medewerkers zeer erkentelijk voor ben”, zegt Pieter Elbers (President & CEO KLM).

Transavia wist in 2019 met 9,2 miljoen passagiers een groei van 4,4% te realiseren, bij een gelijkblijvende bezettingsgraad.

