Red Online Marketing met eigen kennistheater op TravDay

Deel dit artikel

Voortvloeiend uit onze jarenlange samenwerking krijgt Red Online Marketing deze vierde editie van TravDay een eigen kennistheater. Red Online Marketing is daarmee officieel kennispartner van TravDay en zal gedurende de middag verschillende interessante presentaties geven over online marketing, denk hierbij aan SEO, AI, Google Analytics 4 en het verdwijnen van cookies. Aanmelden voor deze sessies kan via de TravDay app.

Red Online Marketing is hét internationale online marketing bureau in de reis- en recreatiebranche, met inmiddels 30 specialisten op het gebied van Strategie, SEA, SEO, CRO, Social media en Email marketing, en naast het hoofdkantoor in Utrecht vestigingen in Keulen (Duitsland) en in Roubaix (Frankrijk). “Na onze rebranding afgelopen najaar en een eigen kennistheater op de Vakdag van de Vakantiebeurs pakken we door, TravDay is voor ons een belangrijk event om op aanwezig te zijn. Deze editie niet alleen als standhouder, maar met een eigen kennistheater waar een aantal van onze specialisten hun kennis en tips zullen delen over onderwerpen die nu spelen. Denk hierbij aan het verdwijnen van Google Analytics Universal en de opkomst van AI. Na onze samenwerking in het verleden, met bijvoorbeeld de RMC Meet up naar de kantoren van Google en Microsoft in Dublin, kijk ik enorm uit naar deze dag. Samen kennis delen en de reisbranche succesvoller maken”, aldus Roy Platje, CEO en oprichter van Red Online Marketing.

Hoe ziet het programma eruit?

14:30 – 15:00u Tijmen Pars, SEA specialist – 8 online marketing trends

15:15 – 15:45u Elise Menkveld, E-mail specialist – E-mailmarketing in de Five Stages of Travel

16:00 – 16:30u Jessica Balt, SEO specialist – SEO trends en alles wat je wilt weten over AI

16:45 – 17:15u Bram Pullens, SEA specialist – Hoe je marketing meetbaar maakt

Aanmelden voor TravDay? Dat kan hier!

Waarom zijn deze onderwerpen op dit moment belangrijk?

We kunnen er niet meer omheen; mensen oriënteren online voor hun volgende vakantie. Of dit nu gaat om inspiratie of daadwerkelijk boeken, online aanwezigheid is een must. De experts van Red Online marketing zijn altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en deze kennis delen ze graag.

Als je wilt weten hoe je jezelf kunt onderscheiden in een steeds veranderende digitale wereld, geïnformeerd wilt worden over de laatste ontwikkelingen op het gebied van online marketing en concrete tips wilt krijgen die je zelf kunt toepassen, kom dan zeker naar het kennistheater van Red.

Zo zal Bram Pullens je meer vertellen over hoe je marketing meetbaar maakt. Met 87% van de websites meten we op dit moment via Google Analytics. Oftewel Google Analytics is de holy grail van online marketing. Google geeft op dit moment aan dat deze zomer Universal Analytics (de huidige versie van Google Analytics) stopt met bestaan en iedereen over zal moeten naar Google Analytics 4. Dit in combinatie met het verdwijnen van third party cookies. Oftewel, er is duidelijk werk aan de winkel. Is het echt een kwestie van over naar een nieuw programma en accepteren dat we minder kunnen meten of is er nog meer uit te halen? Gelukkig heeft Bram wat duidelijke tips en tricks die je in je organisatie mee kan nemen om daadkrachtig vooruit te kunnen.

Wat is de invloed op SEO met de komst van AI? Wie denkt: “Ik laat een nieuwe landingspagina schrijven door een AI want dat is snel en makkelijk” die zit fout. Zo zijn zoekmachines steeds beter in het onderscheiden van content die is geschreven door mensen of die door AI gegenereerd is. Hierbij wordt vaak gekeken door deze software naar de voorspelbaarheid van de geschreven tekst. In combinatie met de Helpful Content Update van Google, die nu volledig is uitgerold, is het niet verstandig om AI gegenereerde content op je website te plaatsen. Google neemt niet meer alleen 1 pagina mee tijdens de beoordeling maar de hele website. Dus als 1 pagina slecht wordt bestempeld heeft dat invloed op de ranking van alle pagina’s op de website. SEO specialist Jessica Balt vertelt je er meer over in haar sessie.

Email marketeer Elise Menkveld zal alles vertellen over welke (geautomatiseerde) e-mail campagnes kunnen worden ingezet in de verschillende fases van de klantreis. Hierbij gebruikt Elise het Five Stages of Travel model. Waarom is bijvoorbeeld een welkomstcampagne na het aanmelden voor de nieuwsbrief cruciaal in de “droomfase” van de consument?

Tijmen Pars trapt de middag af met de 8 online marketing trends. We hebben gezien dat er steeds meer competitie komt binnen de reis- en recreatiewereld. Het blijft steeds lastiger worden om je te onderscheiden van je concurrenten. Zo geeft TIjmen tips voor je strategie en hoe je kunt bepalen wat je uniek maakt. Zoals wie is je doelgroep en wie juist niet, want als je weet welke doelgroep je liever niet wilt bedienen, dan kun je je strategie hier eenvoudig op aanpassen. Durf deze doelgroepen ook uit te sluiten tijdens je campagnes en volledig voor de doelgroep die bij jou past te gaan.

Wil je inspelen op de laatste ontwikkelingen op het gebied van online marketing? Je onderscheiden in een steeds veranderende digitale wereld? Concrete tips krijgen die je zelf kunt toepassen? Redenen genoeg om deze middag het kennistheater van Red Online Marketing te bezoeken. Meld je aan voor deze kennissessies via de TravDay app.

Aanmelden voor TravDay? Dat kan hier!

Auteur Dylan Cinjee