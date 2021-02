Reisbubbel Israël: overeenkomsten gesloten voor vrij reizen

Terwijl Nederland nog aan het begin staat van de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus, worden er in Israël al plannen geïntroduceerd voor het vrij reizen tussen vakantiebestemmingen. Recentelijk heeft Israël bilaterale akkoorden gesloten met Griekenland en Cyprus om vrij toeristisch verkeer mogelijk te maken.

De president van Cyprus, Nicos Anastasiades, arriveerde zondag in Israël voor een reeks ontmoetingen met Israëlische hooggeplaatste functionarissen. Onderwerp van gesprek was het wederzijds erkennen van het ‘groene paspoort’, waardoor de mensen die gevaccineerd zijn vrijelijk van het ene land naar het andere kunnen reizen.

Israël en Cyprus hebben een bilaterale reisovereenkomst ondertekend, waarin vastgelegd is dat mensen die gevaccineerd zijn, niet in quarantaine hoeven bij aankomst in het vakantieland. De landen zullen de wederzijdse vaccinatiedocumenten erkennen, waardoor de er vrij gereisd kan worden tussen de twee landen. Naar verwachting zal deze reisbubbel binnen een maand geïmplementeerd worden.

“Zoals het coronavirus ons heeft laten zien, kennen de uitdagingen van vandaag geen grenzen en moeten we samenwerken om ze het hoofd te bieden”, zei Israëlisch president Reuven Rivlin. “Ik ben blij met de recente afspraken die het mogelijk maken om vluchten tussen Israël en Cyprus te hervatten en ik roep meer landen op om het ‘groene paspoort’ te erkennen.”

Rivlin’s woordvoerder bevestigde dat Israëlische burgers die een door de EU goedgekeurde Covid-19-vaccinatie hebben ontvangen “geen PCR-test hoeven af te leggen om naar Cyprus te reizen en niet in quarantaine te hoeven bij aankomst”.

Eerder al tekende Israël een bilateraal akkoord met Griekenland. De Israëlische minister van Toerisme Orit Farkash-Hacohen vertelde dat ze ernaar uitkijkt Griekse en andere bezoekers in Israël te verwelkomen en dat Israël zichzelf positioneert als een gezonde post-COVID-bestemming. “Israël is nummer één in het vaccineren van de bevolking. Dit betekent dat Israël ook een veilige en gezonde bestemming zal zijn”, concludeerde Farkash-Hacohen. “Na een jaar van beperkt reizen en veel stress, is een vakantie zeer welkom – en ik weet zeker dat Israël je de perfecte ervaring kan bieden.”

“Het ondertekenen van een overeenkomst over internationaal toerisme wanneer het gehele luchtruim gesloten is en vakanties ver weg lijken, is een baken van hoop”, aldus Frakash-Hacohen. “Zoals altijd is toerisme tweerichtingsverkeer. Alle overeenkomsten moeten wederzijds zijn, zodat de burgers van beide landen dezelfde positieve ervaringen kunnen opdoen die reizen en vakanties kunnen bieden.”

Volgens Israëlische media onderhandelt Israël ook met het Verenigd Koninkrijk en Estland over een reiscorridor. Daarnaast zou het in gesprek zijn over het sluiten van soortgelijke overeenkomsten met Roemenië, Servië, Georgië en de Seychellen.

Momenteel is het Israëlisch luchtruim nog gesloten voor buitenlandse toeristen. Verwacht wordt dat deze maatregelen snel worden opgeheven. Afgelopen maandag is bekend geworden dat Israël versneld kan afschalen. Vanaf zondag 21 februari zijn winkels, markten, bibliotheken en musea weer toegankelijk voor iedereen. Mensen die gevaccineerd zijn mogen ook weer gebruik maken van sportscholen, zwembaden, hotels en culturele instellingen. Israël is verreweg koploper qua aantallen gevaccineerden per hoofd van de bevolking.

