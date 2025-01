Op zaterdag 25 januari 2025 vond het 25e Reisgala plaats in Grand Hotel Huis ter Duin in Noordwijk. Met bijna 700 gasten was dit jubileumgala het drukst bezochte ooit. Tijdens deze feestelijke avond werden de felbegeerde Vakantie Awards uitgereikt, ook wel bekend als de ‘Oscars van de Nederlandse reiswereld’

Naast awards in 37 categorieën waren er vier persoonlijke awards. Mathijs Bos van Prijsvrij Vakanties & D-reizen werd uitgeroepen tot Travel Talent of the Year 2025 vanwege zijn vernieuwende ideeën en toewijding. Marja Bouwmeester van Sunair Vakanties ontving de titel Sales Person of the Year 2025 voor haar jarenlange inzet en enthousiasme. De Lifetime Achievement Award 2025 ging naar Frank Oostdam, voormalig directeur van de ANVR, als erkenning voor zijn jarenlange leiderschap en invloed binnen de Nederlandse reiswereld. Arjan Kers, Managing Director van TUI België en Nederland, werd bekroond als Travel Personality of the Year 2025 voor zijn inspirerende leiderschap en blijvende impact op de reisbranche.

Bekijk hieronder de aftermovie.