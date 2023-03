Reisprofs en airline reps genieten van ‘ouderwetse’ PASRA Airline Express

Deel dit artikel

Bezoekers en airline reps hebben genoten van de aftrap van de 31e editie van de Passenger Airline Sales Representatives Association (PASRA) Airline Express gisteravond in het Schipholgebouw.

Er kwamen maar liefst 125 bezoekers naar het evenement waar zij zich konden laten informeren door sales representatives van 21 luchtvaartmaatschappijen. Bezoekers kregen de mogelijkheid om te speeddaten met tien vertegenwoordigers van airlines die per ronde een presentaties gaven van 15 minuten.

Meerdere bezoekers vertelden Travelpro dat zij de Airline Express al jaren zien als zeer goed georganiseerd event, waarbij het persoonlijk contact met collega’s van de luchtvaartmaatschappijen als zeer waardevol wordt bevonden.

Wilco Sweijen (Airline Partnerships Director) liet de aanwezigen weten: “We staan aan de vooravond van pittige weken. Wij schatten in dat het tot half mei erg druk kan worden. Ter voorbereiding daarop hebben we onder andere de campagne ‘get ready for security‘ gelanceerd en hebben we het hele systeem doorlopen. Ik zeg neit dat we dan alles hebben opgelost, maar we doen wel ons best.”

Aan het eind van de avond werden er prijzen weggegeven, waaronder vliegtickets door Qatar Airways en Icelandair. Sinds 1990 is PASRA de organisator van het jaarlijks terugkomende evenement.

De Airline Express gaat deze week verder en bezoekt Rotterdam (Van der Valk Schiedam, dinsdag 28 maart), Duiven (Van der Valk Duiven, 29 maart), Eindhoven (Van der Valk Eindhoven, maandag 17 april) en Assen (Van der Valk Assen, 18 april). In totaal worden ruim 500 bezoekers verwacht.

In Eindhoven en Assen zijn nog beperkt plaatsen beschikbaar. Kijk op Pasra.nl.

De deelnemende airlines dit jaar zijn Singapore Airlines (nieuw), KLM, China Airlines, Saudi Arabian Airlines, Air Transat, Condor, LOT Polish Airlines, APG Netherland (GSA), Garuda Airlines, Lufthansa Group, Qatar Airways, Air Canada, El Al, ITA Airways, Korean Air, Air Europa, Etihad Airways, AeroMexico, Icelandair, Croatia Airlines en Aviareps (GSA).

Auteur Arjen Lutgendorff