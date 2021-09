Reissector geniet Maximaal tijdens helse race tegen de klok

Terwijl sommigen vinden dat reisprofessionals als makke schapen naar de slachtbank wandelen, dansen duizenden Formule 1 fans dit weekend zij aan zij naar een dagje maximaal genieten in het karakteristieke dorpje Zandvoort. En welke reacties hoor je uit de reissector? ‘Laat die mensen lekker genieten’. Laks met Max.

Het ene moment vragen reisprofessionals naar de mogelijkheden om het kabinet aan te klagen, omdat dansen met Jansen een inschattingsfout was met fatale gevolgen voor de reissector, het andere moment geven ze likes aan iedereen die zich vermaakt op Zandvoort.

Georganiseerd reizen met alle voorzorgsmaatregelen van dien naar Turkije, tal van Caribische eilanden en Afrikaanse safariparken zijn moeilijk, maar met honderden door de smalle straatjes van het pittoreske Zandvoort kan wel tijdens een levensgevaarlijke pandemie. Zó’n gevaarlijke pandemie dat het straks alleen nog met coronabewijs mogelijk is om naar sport, horeca, evenementen, kunst en cultuur te gaan. Maar dit weekend, tijdens het grootste sportevenement in de Nederlandse geschiedenis nog even niet.

De gezellige straatjes van Zandvoort: hét superspread-event waar je zonder CoronaCheck-app met de trein naartoe kan, hét superspread-event waardoor het niet meer uitmaakt dat de reisadviezen misschien in positieve zin worden aangepast, het superspread-event zonder tijdsblokken wanneer je naar binnen mag gaan, hét superspread-event waardoor de herfstvakantie een fiasco wordt, hét superspread-event waar ook reisorganisaties (die óók klagen over het niet doortrekken van de steun en de belabberder reisadviezen) aan meedoen. Natuurlijk, iedereen probeert zich zo goed mogelijk aan de regels te houden.

Je zou overigens denken dat we het met de reisadviezen maar lastig hebben met vier kleurcodes, maar in de Formule 1 hebben ze maar liefst negen vlagen met verschillende kleuren. Bijna allen in de gebiedende wijs. Toch moet je er als reissector niet aan denken om met geboden in plaats van met adviezen te werken, terwijl je als Formule 1 weer niet met adviezen kan werken in plaats van geboden. Je kan geen F1-race rijden waarin een oranje advies wordt gegeven dat je mogelijk flinke averij oploopt en dat dan tien coureurs op de rem trappen en vijf coureurs door blijven racen. In de reissector kan dat dus wel. Ja, dat is misschien wat kort door de bocht.

Overigens vond Pieter van Vollenhoven het gisteren goed en zorgvuldig georganiseerd. Misschien kan zijn zoon, pandjesman Bernhard, ook de organisatie van de reisadviezen en de coronasteun op zich nemen (of juist niet)?

Natuurlijk ben ik de beroerdste niet en wens ik iedereen een ontzettend fijn Formule 1 weekend toe. Vlieg elkaar in de armen als Max wint, geniet zoals je nooit eerder hebt genoten zodat je het je nog weet te herinneren als de dag van gisteren wanneer Nederland weer donkerrood kleurt op de ECDC-kaart.

Terug naar de (corona)race waarin velen in de reissector als het ware in volle vaart op de Tarzan-bocht van Zandvoort afgaan. Als je daar doorheen weet te komen, heb ik mij laten vertellen dat de kans al een stuk groter is dat je (overigens na tal van moeilijke bochten, pitstops en bandenwissels) de finish haalt. De winnaar???

Waar maak ik mij met al die andere klagers eigenlijk druk om met 85% gevaccineerden in Nederland? Als reissector is zo’n oranje mensenmassa toch alles wat je wilt? Als dit kan, kunnen veel maatregelen worden losgelaten (en niet meer klagen bij wachtrijen op Schiphol ). Allemaal op vakantie! Maximaal genieten tijdens deze helse race tegen de klok!

Arjen Lutgendorff

