Renata Geurts (ZRA bij Personal Touch Travel) dacht altijd dat zij en cruises niet met elkaar zouden matchen, maar haar nieuwsgierigheid won het van de eventuele zeeziekte en ze ging op cruise. Inmiddels is ze van groentje uitgegroeid tot repeater, en boekt ze ook steeds vaker cruises voor haar klanten.



Als je regelmatig cruises voor anderen boekt, dan wil je het op een gegeven moment ook zelf ervaren. “Misselijkheid die ik vaak had ervaren op kleinere boten hield me jarenlang tegen. Tot een Chinese acupuncturist adviseerde op een warmtepleister met daaronder een plakje gember op mijn buik te plakken tegen de misselijkheid. Daar vertrouwde ik op, waardoor ik eindelijk een cruise ging maken. Zijn advies nam ik dan ook ter harte, waardoor ik in mijn galajurk met een hand op mijn buik rondliep, bang om die pleister te verliezen. Haha. De pleister bleef keurig zitten, maar de pillen van de rederij helpen veel beter.” Inmiddels zijn cruises voor Renata geen obstakel meer en mag zij zich ervaringsdeskundige noemen.

Renata: “Ik kan klanten nu uit eigen ervaring vertellen hoe cruisen echt is, dat is een stuk gemakkelijker en eerlijker dan wanneer je het product niet zelf hebt ervaren. De meesten hebben zelf nooit aan cruisen gedacht en reageren verrast als ik het voorstel, maar ik merk ook dat onbekend onbemind maakt. Toch zijn ze vaak wel nieuwsgierig waarom ik een cruise voorstel, en probeer ik de eventuele vooroordelen weg te nemen. Ik stel een cruise natuurlijk alleen voor als ik weet dat het bij hen past.”



Renata laat weten dat minder ervaren reizigers vaak kiezen voor een cruise met vertrek vanuit een Nederlandse haven naar Noorwegen of de Middellandse Zee. “Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik mijn advies laat afhangen van hun reiservaringen binnen of juist buiten Europa. Zo wilden ervaren reizigers een autorondreis maken in Alaska en dit is uiteindelijk gecombineerd met een cruise van Silversea. Een cruise wilden ze wel proberen, maar dan mocht het vooral niet te massaal worden. Cruiseliefhebbers die eenmaal de smaak te pakken hebben, blijven de rederij vaak trouw. De route wordt vaak wat langer en wat verder weg, zoals naar Zuid-Amerika. Ik merk dat gebieden als Antarctica en Alaska bij de fervente cruisegangers op het wensenlijstje staan, maar ook het Panamakanaal, al dan niet samen met een ‘rondje Zuid-Amerika’. Zo heb ik ook een cruiseganger die iedere reis minstens twee maanden aan boord wil verblijven om zoveel mogelijk van de wereld te zien.” Op de vraag of een mooie cruise een stedentrip vervangt, antwoordt Renata: “Alleen wanneer je al van plan was om meerdere steden te bekijken, maar niet wanneer je ’s avonds lekker op een terrasje in de stad wil zitten. Bij een cruise moet je tenslotte op een bepaald tijdstip aan boord zijn, omdat het schip naar de volgende haven vaart.”





Een cruise naar Antarctica, maar dan zonder Drake Passage vanwege de hoge golven, staat op haar persoonlijke wensenlijstje. “Ik ben gek op de natuur en dit spreekt toch wel tot de verbeelding.” Vorig jaar maakte Renata een cruise naar Alaska. “Dat was een land- en zee-arrangement met Holland America Line, en het was fantastisch. Het was de allereerste cruise van mijn man, hij was redelijk sceptisch en deed het meer voor mij dan voor zichzelf, maar hij vond het geweldig. In augustus heb ik met een groep klanten een cruise met Holland America Line naar Noorwegen gemaakt. Ik heb een selectie van mijn klanten uitgenodigd voor een informatieavond waarin ik over deze reis en mijn eerdere cruise-ervaringen heb verteld en dat was een groot succes. Er gingen 27 mensen mee, waarvan het merendeel firsttime cruisers waren. Ze zetten samen met mij de stap nét wat gemakkelijker, maar ik heb ze gewaarschuwd voor het cruisevirus haha.”

Verkooptips voor collega’s

Ga zelf een keer cruisen! Wanneer je het zelf ervaart, praat je er veel makkelijker over en durf je het ook aan potentiële cruisegangers aan te bieden.

Vraag advies bij de rederij of cruisereisorganisatie, ook daar leer je van. Leg uit wat je klant wil en zoek samen naar de beste combinatie.

Zijn de online boekingssystemen abracadabra voor je en denk je daarom ‘laat maar’? Laat het je uitleggen door een collega.

Dit artikel is verschenen in Travelpro’s Cruise Guide, september 2024.