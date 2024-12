“Met de overeenstemming in de Europese Raad inzake de richtlijn pakketreizen op woensdag 18 december 2024 is een goede stap gezet richting een evenwichtige evaluatie van de richtlijn. Dat was ook hoognodig, nadat de Europese Commissie de plank vorig jaar nog flink had misgeslagen met het initiële voorstel tot vernieuwing”, laat de ANVR weten.

De Europese Richtlijn Pakketreizen regelt de rechten van de klant bij het boeken van een combinatie van tenminste twee verschillende reisdiensten.

Juiste keuze

“De Europese Raad heeft ervoor gekozen de door de Europese Commissie bedachte beperking van de mogelijkheid een aanbetaling te vragen aan de klant helemaal te schrappen. Dat is ook de enige juiste keuze, aangezien de aanbetalingen vooral dienen om reisdienstverleners zoals luchtvaartmaatschappijen te betalen en kosten die worden gemaakt voor het uitvoeren van de geboekte vakantie te financieren. Daarmee hebben reisbedrijven de mogelijkheid de beste deals voor hun klanten te krijgen”, zegt Frank Radstake (directeur van de ANVR).

Vertrouwen

“Daarnaast heeft de Europese Raad hard gewerkt aan het verduidelijken van de definities van pakketreis en het gekoppelde reisarrangement binnen de richtlijn. Met de vorige versie van de richtlijn in 2018 waren sommige bedachte definities praktisch onwerkbaar. De Europese Commissie heeft met haar aanpassingsvoorstel vorig jaar geprobeerd het nog onduidelijker te maken. Met de voorstellen van de Europese Raad weten reiziger en reisorganisatie veel beter waar ze aan toe zijn en dat draagt bij aan vertrouwen in reizen”, zegt Radstake.

Oneerlijk en onwerkbaar

Toch is de ANVR zeker nog niet helemaal gelukkig met de uitkomsten. Radstake: “Het feit dat ook de Europese Raad persoonlijke omstandigheden van de reiziger als grond voor kosteloze annulering lijkt te maken, is oneerlijk en onwerkbaar. Het kan niet zo zijn dat reisondernemingen verantwoordelijk worden voor zaken die niets te maken hebben met de diensten die ze leveren. Dat is ook niet in het belang van de reiziger, want dit zal een kostenverhogend effect hebben op de reis, terwijl de risico’s nu al gedekt zijn onder de reisverzekering van de klant.”

De komende periode wordt de richtlijn verder onderhandeld in trialoog tussen Europese Commissie, Europees Raad en Europees Parlement. Invoering zal waarschijnlijk in de loop van 2027 zijn.