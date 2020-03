Riks de Jong (TravelXL@home) opent Riks drive-in vakantielounge

In tijden van crisis wordt men creatief en dat geldt zeker voor Riks de Jong. De reisondernemer uit Budel (Brabant) opende vandaag zijn Riks drive-in vakantielounge en gaat elke zaterdagavond live op Facebook om dieper in te gaan op zaken waar consumenten tegenaan kunnen lopen.

De Jong: “In het reisbureau werken we al drie jaar niet meer met reisgidsen, maar voor de verschillende beurzen waar wij op staan had ik ze toch in huis. De garage staat helemaal vol. Ons reisbureau zit niet op een drukke a-locatie, maar wel aan een fijne wandelroute. In deze tijden van continu binnen zitten, lopen mensen er even uit en komen ze voorbij ons reisbureau.” Dat bracht de ondernemer op een idee door een tafel gevuld met reisgidsen en een kladblok buiten neer te zetten. “Mensen kunnen reisgidsen meenemen, maar mocht hun geliefde bestemming er niet tussen liggen dan kan dat worden opgeschreven en gaan wij er achteraan. We ontvangen hier nu al erg leuke reacties op.”

Live op Facebook

Daarnaast verschijnt De Jong elke zaterdagavond om 20.00 uur live op Facebook om vragen van klanten te beantwoorden of om bijvoorbeeld het corona-voucher of betalingsverplichtingen uit te lichten. “Hierdoor wordt er bijna niet meer naar het reisbureau gebeld. Veel vragen worden op deze manier duidelijk en rustig beantwoord. Het geeft ons meer tijd die we kunnen besteden aan het omboeken of annuleren van reizen.” De Jong maakt van de gelegenheid gebruik om zijn klanten te bedanken. “We hebben hele fijne klanten die goed begrijpen dat we het als branche moeilijk hebben. We zitten in een comfortabele positie wat betreft klantenkring. Zo’n 80% boekt om, 15% pakt het voucher en 5% gooit de kont tegen de krib. Maar dat hoort erbij. Het is wel fijn dat zoveel klanten ons trouw blijven. Een fijne opsteker.” De Jong bejubelt niet alleen zijn klanten, maar ook zijn nieuwste collega Monique van Loos. “Monique heeft ruim 20 jaar ervaring in de reiswereld en ontzettend veel kennis en ervaring. Dat is erg fijn, zeker in deze corona-crisis.” Van Loos: “Eind augustus 2019 ben ik bij Riks begonnen en daar heb ik geen seconde spijt van gehad. Het is bijzonder om te zien dat er zo’n fijne klantenkring is. We mogen echt niet mopperen.”

Duitse voucher

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat deze crisis de ondernemer gemakkelijk af gaat. De Jong: “Veranderingen worden continu aangepast. Wat vandaag wordt gezegd, is morgen alweer verouderd. Maar ook de verschillende voorwaarden en miscommunicatie maakt het lastig. Je moet er continu in blijven duiken en dat maakt het voor klanten ook ingewikkeld. Daarnaast werk ik veel samen met Duitse touroperators en in Duitsland willen ze ook het voucher introduceren, maar dat loopt via de rechtbank en dan duurt het een stuk langer dan in Nederland. Maar binnen zes weken moet hier duidelijkheid over komen. We wachten dus af.”

Domino

De Jong zegt de boel nog wel maanden draaiende te kunnen houden, maar maakt zich vooral zorgen of er straks snel kan worden gevlogen naar een land dat haar grenzen heeft opengegooid. “Kunnen we er dan al naartoe, gaan de pakketten weer open en mogen we de grens over? Het domino-effect moet dan in werking gaan. Ik denk dat het nog een lange tijd gaat duren. Geen enkele airline zal meteen met alle vluchten de lucht in gaan; verliesgevende routes zullen er worden uitgehaald. Daarnaast denk ik dat klanten ook moeten inleveren op hun vakantie. In hoeverre zijn hotels er klaar voor, met welke budgetten zullen zij opstarten? Krijgen klanten wat ze verwachten? Zijn de kwaliteitsmedewerkers nog wel aan het werk? Het is een trieste situatie.”

