RIU Hotels & Resorts keert terug naar Mauritius met twee nieuwe hotels aan de voet van de berg Le Morne Brabant.

Het hotel Riu Palace Mauritius is het eerste hotel van de lijn Riu Palace dat op deze bestemming opent. Riu Palace Mauritius is een adults only in de categorie superior viersterrenhotels en biedt de nieuwe, exclusieve service Elite Club. Het hotel Riu Turquoise met vier sterren is daarentegen het ideale hotel voor gezinsvakanties dankzij het uitgebreide aanbod aan diensten en eetgelegenheden.

Het RIU-project bestond uit het slopen van de twee oude hotels om het aanbod in Mauritius, een bestemming die in 2014 aan de portfolio is toegevoegd, geheel opnieuw op te bouwen. RIU is momenteel de enige Spaanse keten met vestigingen in Mauritius. De twee hotels beschikken samen over 700 kamers en bieden de exclusieve 24-uurs all inclusive-service van RIU. Daarnaast kunnen zij zeggen de meest efficiënte hotels van de keten te zijn op het gebied van energie dankzij de 2.418 zonnepanelen die op de daken zijn geïnstalleerd. De hotels zijn zo goed als zelfvoorzienend, omdat de zonnepanelen de hotels op bepaalde momenten voor 100% van de benodigde elektriciteit kunnen voorzien. Daarnaast dekken ze een groot percentage van het elektriciteitsgebruik op andere momenten van de dag.

Het Riu Palace Mauritius, met 310 kamers, belooft een unieke ervaring voor diegenen die op zoek zijn naar maximaal comfort en exclusieve diensten in een spectaculaire natuurlijke omgeving. De gasten hebben toegang tot tal van hoogwaardige gastronomische eetgelegenheden in het hoofdrestaurant “La Riviere”, met terras om heerlijk buiten te eten, het Aziatische restaurant “Kaori” en gourmet-restaurant “Krystal”. Daarnaast heeft het restaurant vijf bars en cafés waaronder de patisserie en ijssalon “Capuchino”, waar gasten kunnen genieten van de authentieke smaak van een goede kop koffie of de grillbar “Pepe’s Food” met een breed aanbod aan snacks. Buiten heeft het hotel twee zwembaden, waarvan één met een waterbar. Dankzij het uitgebreide entertainmentprogramma is er altijd iets te beleven, zowel overdag als ’s avonds.

Met de dienst Elite Club biedt het hotel de mogelijkheid om een luxueuze ervaring te reserveren met kamers op een toplocatie. De Elite-gasten ontvangen een welkomstgeschenk en profiteren van een exclusief zwembadgedeelte, een gereserveerd gedeelte op het strand en een exclusief Elite Club-restaurant.

Het hotel Riu Turquoise, met 390 kamers is ontworpen om een onvergetelijke ervaring te bieden aan zowel gezinnen als stellen en onderscheidt zich door het uitgebreide gastronomische aanbod. De gasten kunnen de heerlijke gerechten proeven van hoofdrestaurant “La Gaulette”, Indisch restaurant “Bangalore” of het Steakhouse voor liefhebbers van barbecuegerechten. De twee laatstgenoemde restaurants zijn ook open voor gasten van het hotel Riu Palace. Daarnaast zijn er vijf bars: lobbybar “Savanne” loungebar “Sega”, gedeeld met het Riu Palace Mauritius, de sportbar, zwembadbar “Lagoon” en grillbar “Pepe’s Food”. Het hotel biedt plezier en vermaak voor alle leeftijden en heeft naast twee hoofdzwembaden een derde zwembad met bar en een kinderbad voor de kleintjes, die ook terecht kunnen in kinderclub RiuLand.