RIU opent derde hotel in Costa Mujeres (Mexico)

RIU Hotels & Resorts heeft zojuist zijn derde hotel in Costa Mujeres geopend: het Riu Latino. De keten, die dit jaar zijn 25-jarig bestaan in Mexico viert, heeft nu 21 hotels in de zes populaire strandbestemmingen van het land, evenals in Guadalajara, Jalisco.

Het 5-sterren Riu Latino, met 24 uur per dag All Inclusive service, biedt alle comfort en faciliteiten van de Riu Classic hotels, maar met de toegevoegde waarde van de exclusieve service van de ‘Adults Only’ resorts. Dit was tot nu toe in Mexico voorbehouden aan de Riu Palace hotels.

Onder de 594 kamers kunnen de gasten kiezen uit standaard tweepersoonskamers tot kamers met uitzicht op de Caribische zee en luxe swim-out kamers met een privézwembad. De kamers zullen een frisse maar sobere stijl hebben, met natuurlijke en lichte kleuren, die uitnodigen om te genieten van de ontspanning en de rust die de bestemming biedt. Zoals gebruikelijk bij RIU is het gastronomische aanbod van het Riu Latino breed en gevarieerd, klaar om aan alle voorkeuren te voldoen. Het hotel heeft in totaal zes restaurants: het hoofdrestaurant Moctezuma, het Italiaanse Milan, het Aziatische Geisha, een steakhouse restaurant waar u kunt genieten van de beste vleesgerechten, het fijnproeversrestaurant Kulinarium en Pepe’s Food, een grillbuffet. Daarnaast zijn er vijf bars: de lounge bar Mariachi, met terras, de lobbybar Velvet, een Sportbar, 24 uur geopend, en onze poolbars, de Tequila en de Mezcal, deze laatste gesitueerd in het zwembad. In het openluchtgedeelte hebben de gasten in totaal vijf zwembaden tot hun beschikking, evenals het waterpark Splash Water World. Gasten kunnen ook ontspannen in het wellnesscentrum Renova Spa, waar een schoonheidssalon, een kapper en een massageservice beschikbaar zijn.

Ook entertainment voor de gasten is gegarandeerd. Gelegen aan het strand van Bahia Mujeres kunnen gasten catamaranzeilen, kajakken of duiken met een basiscursus in het zwembad. Om het plezier compleet te maken is de discotheek Pacha geopend van 23.00 tot 02.00 uur, en de gasten kunnen ook genieten van de verschillende feesten die in het hotel plaatsvinden: het Foam Fest, Silent Disco of de Beach Party. Bovendien kunnen gasten van het Riu Latino vanaf december genieten van de beroemde Riu Party die in het Riu Dunamar plaatsvinden. De Riu Get Together Party wordt elke vrijdag gehouden in het theater van het hotel, met afwisselend het thema White en Neon Party. Dit betekent dat alle klanten op de bestemming kunnen genieten van een van de sterproducten van de keten.

De opening van het nieuwe hotel vormt een aanvulling op het aanbod van RIU in de bestemming Costa Mujeres en voegt zich bij het Riu Palace Costa Mujeres en het Riu Dunamar, beide op 3 kilometer afstand van het nieuwe hotel. Het Riu Latino ligt op 16 kilometer van Cancún, waar liefhebbers van archeologie en geschiedenis de wonderen van de Maya-cultuur kunnen ontdekken. De internationale luchthaven ligt op 33 kilometer afstand, met uitstekende verbindingen naar het hotel. Het Riu Latino zal niet de laatste nieuwe ontwikkeling van het jaar in Mexico zijn, want in november wordt de opening van het nieuwe Riu Palace Kukulkan verwacht.

Author Sharon Evers