RIU Hotels & Resorts heeft een van haar concepten – Elite Club by RIU – naar Aruba gebracht. Sinds oktober kunnen gasten van het hotel Riu Palace Antillas op het eiland genieten van de vele voordelen die deze premium service biedt.



De hotelvoorzieningen zijn uitgebreid met exclusieve ruimtes, speciaal ontworpen om Elite Club-gasten een persoonlijke en intieme ervaring te bieden. Van de 482 kamers in het vijfsterrenhotel Riu Palace Antillas zijn er 66 gereserveerd voor Elite Club-gasten, zodat zij gegarandeerd kunnen genieten van de mooiste uitzichten. Andere voordelen zijn onder meer een persoonlijke check-in en late check-out, welkomstgeschenken, premium dranken en aromatherapie in de kamer. Gasten hebben ook toegang tot een privézwembad en een bar nabij de receptie met een premium drankenkaart. Daarnaast kunnen Elite Club-gasten ontbijten van de menukaart in het Atlantis restaurant en à-la-cartediners bestellen in het nieuwe Elite Club restaurant.

De kamers van het hotel werden in 2021 volledig gerenoveerd, en de komst van de Elite Club naar Riu Palace Antillas vervolledigt en actualiseert het serviceaanbod op deze bestemming. In totaal biedt de keten hier 932 kamers, samen met het andere vijfsterrenhotel, het Riu Palace Aruba.

De Elite Club werd in 2022 gelanceerd met de opening van het Riu Palace Kukulkan in Cancun, Mexico. Na het grote succes is het concept nu beschikbaar in acht verschillende hotels: Riu Palace Pacifico en Riu Palace Baja California in Mexico; Riu Palace Macao en Riu Palace Bavaro in de Dominicaanse Republiek; Riu Palace Jamaica in Montego Bay, Jamaica; en recentelijk ook Riu Palace Mauritius in Mauritius, Afrika.