RIU Hotels & Resorts heeft een volledig vernieuwde website en mobiele app gelanceerd. Deze zijn ontworpen om een uitstekende gebruikerservaring te bieden en de omnichannel-verbinding met klanten te versterken.

De nieuwe website van RIU is gemaakt met behulp van de atomic design-methodologie. Dit zorgt voor een visuele en intuïtieve uitstraling, met hoge resolutie afbeeldingen en video’s die de essentie van elke RIU-bestemming vastleggen. Het platform is geoptimaliseerd voor een betere browse-ervaring en inspireert gebruikers met boeiende content. Dit bevordert een rijkere interactie en biedt gebruikers eenvoudige toegang tot informatie over de diensten en hotels van RIU.

Sneller en betrouwbaarder

“De website is ontwikkeld met de meest geavanceerde technologie. Dit zorgt voor een snellere, betrouwbaardere, gepersonaliseerde en efficiënte ervaring. De nieuwe website biedt niet alleen nieuwe, flexibele functies, maar kan zich ook snel aanpassen aan de veranderende behoeften van klanten en de markt. Bovendien is de nieuwe website volledig geïntegreerd met het hotelmanagementsysteem van RIU, waardoor gebruikers de beschikbaarheid van kamers in realtime kunnen controleren, met actuele prijzen en boekingsgegevens”, aldus de hotelketen.

RIU Party

De nieuwe RIU-website bevat ook informatie over alle nieuwe en verbeterde producten die de hotelketen de afgelopen jaren heeft geïntroduceerd, zoals de Elite Club-service of de RIU Party-sectie, waar gebruikers kunnen zien wanneer er feesten worden gehouden in elk hotel en zelfs hun plek in de VIP-ruimte kunnen reserveren. Tegelijkertijd biedt de nieuwe mobiele app van RIU, met een volledig vernieuwde visuele ervaring in lijn met de look en feel van de vernieuwde website van de hotelketen