Robert Pieter Gardenier (eigenaar en managing director van Captain Cruise) heeft 50% van de aandelen in C&O Travel verworven en wordt daarmee mede-eigenaar van het bedrijf. Met deze stap bundelen beide partijen hun krachten, met de ambitie om hun positie in de cruisemarkt verder te versterken.

De huidige eigenaren van C&O Travel, Peter van der Velden en Nicole van der Jagt, blijven actief binnen het bedrijf. Peter zal zich richten op strategische werkzaamheden, terwijl Nicole zich bezighoudt met de ontwikkeling van het luxe cruiseproduct.

Service op detailniveau

Gardenier benadrukt dat de samenwerking gericht is op het bieden van hoogwaardige service en maatwerk. “Mijn doel is vooral om niet de grootste, maar wel de beste cruisespecialist te gaan worden. De focus ligt op service op detailniveau. Voor mij voelt deze nieuwe stap als mede-eigenaar bij C&O Travel als een perfect match.

Samen met mijn levenspartner Lianne en de beide eigenaren van C&O Travel, Peter en Nicole, delen wij al lange tijd onze cruisepassie en een enorme toewijding aan maatwerk en persoonlijke service. Wij willen met z’n allen werken aan ons cruiseconcept met als doel cruisereizigers een onvergetelijke ervaring te bieden. Wij hebben veel ideeën hierover! Ons gehele team omarmt onze ambitie en ik verheug mij enorm onze plannen te realiseren.”

Uitbreiding naar België en Duitsland

Aan boord bij C&O Travel, gaat Gardenier zijn huidige succes concept onder andere ook op de Duitse markt uitrollen. C&O Travel bemant al enkele jaren een Duits cruisereisbureau en daar liggen nu grootse plannen om in Duitsland ook te gaan oogsten. In België waren de beide labels Go for Cruise en Captain Cruise België al eerder gelanceerd door Gardenier.

Eigen cruisepakketten

Onder supervisie van Peter van der Velden, die 35 jaar ervaring heeft als touroperator, wordt er gewerkt aan het aanbod van eigen unieke cruisepakketten. “We zijn al vergevorderd om binnenkort een supergaaf aanbod te doen met prijsgunstige en vooral zeer gewilde complete cruisepakketten, waar de klant volledig ontzorgd wordt.

Er moet dan gedacht worden aan een geselecteerde unieke cruiseroute en daarbij een package van vliegreis, transfers en met name een landarrangement, zoals een unieke lokale treinreis of een 3-daags verblijf in een stad als New York of een safari in Zuid-Afrika en ga zo maar door.” Bij een deel van het aanbod reist eigen reisleiding mee.

Vernieuwde website

Gardenier laat weten dat er binnenkort een gloednieuwe internetsite wordt gelanceerd voor alle labels. “We hebben geïnvesteerd in een knap staaltje techniek en design waarbij met name de actieprijzen van de rederij direct op onze site staan en daarbij, indien de klant dit wenst, hij/zij al de vliegreis, hotel en transfers kan selecteren. Gecombineerd met een supergave cruise app gaan wij voor online gemak bij het uitzoeken van de perfecte cruise.”