Roger Federer en Robert De Niro in video Zwitserland Toerisme

Roger Federer, de nieuwe ambassadeur van Zwitserland Toerisme, is in de nieuwste film van de organisatie te zien. De legendarische acteur en Oscar-winnaar Robert De Niro ook. In de korte film slaat De Niro een uitnodiging van Roger Federer om mee te spelen in een film over Zwitserland af. Hij vindt de bestemming puur, indrukwekkend en ontzettend mooi – maar er is geen drama in Zwitserland, iets waar De Niro zich op richt in zijn acteerwerk. De film kan wereldwijd online worden bekeken.

Eerder dit jaar kondigde Roger Federer zijn nieuwe rol als ambassadeur voor Zwitserland Toerisme aan. “Ik was erg enthousiast om een wereldwijde campagne te hebben waarbij ik mensen uitnodig om naar Zwitserland te komen en benadruk hoe mooi Zwitserland is, want ik ben er zo trots op dat ik uit zo’n mooi land kom”, licht Roger Federer zijn motivatie toe. Om dit te doen, zocht Federer steun uit Hollywood: een plan om de schoonheid van de reisbestemming Zwitserland te laten zien in een film met Roger Federer en Robert De Niro is het plot van de nieuwste film van Zwitserland Toerisme.

Robert De Niro beantwoordde Roger Federers oproep

In de film is de kijker getuige van een gesprek tussen de tennisser en de Oscarwinnende acteur. Federer doet zijn best om De Niro te overtuigen om mee te doen aan zijn project. Maar, spoiler alert, De Niro wijst Federer af, althans voor dit fictieve project van een film over Zwitserland. Maar in werkelijkheid was De Niro zeer bereid om te reageren op Federers oproep om hulp. Roger Federer: “Ik bewonder Robert De Niro z’n werk al een hele tijd, maar ik wist niet zeker of hij aan ons Zwitsers project zou willen meewerken. Ik ben erg enthousiast dat het zo goed gelukt is.” De film, die afgelopen herfst werd opgenomen in Zermatt en New York, kan wereldwijd online worden bekeken. “Door dit vleugje Hollywood aan onze campagne toe te voegen, zal er meer aandacht komen voor Zwitserland en zijn dramatisch mooie natuur”, aldus Martin Nydegger, algemeen directeur van Zwitserland Toerisme.

Rogers keuze om De Niro te overtuigen

De samenwerking met Roger Federer zal in de toekomst tot meer gemeenschappelijke projecten leiden. Er is al een nieuwe website met “Rogers keuzes” van dingen die in Zwitserland te ontdekken en te doen zijn. Je vindt hem op MySwitzerland.com/Roger. De belevenissen die op de site worden uitgelicht lopen zeer uiteen, variërend van ontspannend en verkwikkend tot heel dramatisch. Er doorheen scrollen zou zelfs Robert De Niro van gedachten kunnen doen veranderen! De Niro zegt hierover: “Het natuurschoon van Zwitserland binnenkort komen ontdekken lijkt me wel wat – misschien wel samen met Roger”.

