Ruim 10.000 handtekeningen voor de petitie binnen 48 uur

De petitie, waarin tevens wordt gevraagd om reisadviezen die zijn afgestemd op Europees niveau, wordt vrijdag in Den Haag rond 11.00 uur aangeboden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Houd onze Facebookpagina rond deze tijd in de gaten voor een livestream van de overhandiging.

Ludieke actie

Vrijdagmiddag (13.00-15.00 uur) vindt in Den Haag tevens een ludieke actie plaats, waarbij branchegenoten met rolkoffertjes in het centrum rondlopen om aandacht te vragen voor de benarde situatie waarin de reissector zich bevindt. Hierbij wordt uiteraard de 1,5 meter afstand in acht genomen. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling een demonstratie te houden.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.