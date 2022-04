Ruim driekwart vindt ‘vakantieplannen’ overheid slecht idee

Deel dit artikel

Ruim 75% van de ruim 140 reisprofessionals, die op de besloten Facebook-pagina ‘Travelpro’s Only’ hebben gereageerd op de stelling over de vakantieplannen van de overheid, vinden het geen goed idee om de zomervakantie met een week in te korten en een week toe te voegen aan de kerstvakantie.

De ministers Dennis Wiersma en Robbert Dijkgraaf kwamen in de week voor het paasweekend met het plan bedacht om de zomervakantie in te korten met een week en de kerstvakantie te verlengen met een week. Het idee is volgens hen ontstaan doordat het coronavirus de afgelopen jaren steeds in de winter piekt, waarop de vraag ontstond of de schoolvakanties voor de middellange termijn moeten worden bijgesteld, zodat leerlingen zo min mogelijk les missen.

“Zeker goed idee! Hierdoor kunnen meer mensen in de kerstperiode een mooie (langere) reis maken en zijn er wellicht mooie deals beschikbaar”, aldus Heidi Vermeer (Ver & Meer Reizen). Esther van Kampen-van Egmond (The Travel Club Rijnsburg) laat op haar beurt weten: “Liever een week extra herfstvakantie!! Kunnen klanten ook langer een verre reis maken in oktober. Kerst is zo duur en meivakantie is meestal twee weken aaneengesloten.”

“Covid moeten we eerst aankomende winter maar bekijken wat er überhaubt nog van over blijft qua besmettelijkheid en ernst. Pas daarna dit soort drastische maatregelen en wijzigingen doorvoeren lijkt me. We weten nu nog te weinig om goed te beslissen. Ik ben wel voor de herfstvakantie twee weken vrij in plaats van één week. Dat zal beter zijn voor de vakantiespreiding en de vakantieprijzen ten goede komen hopelijk. En dan mag zomervakantie best 1 week korter”, aldus Ageeth Witteveen (Your Travel Katwijk aan Zee).

ANVR-directeur Frank Oostdam liet vorige week via Twitter al weten zich absoluut niet te kunnen vinden in de plannen van Wiersma en Dijksgraaf. “Onzalig plan en gerommel in de marge. Pak dan door! Schaf collectieve schoolvakanties af en geef optimale flexibiliteit aan gezinnen met schoolgaande kinderen!”

Author Arjen Lutgendorff