Rutger van Beek (Bagpoint): “Dit hadden we zeven jaar geleden niet durven dromen”

Geen gesleep meer met je koffer wanneer je met het openbaar vervoer naar de luchthaven gaat, niet meer in de rij om je koffer in te checken en bij aankomst op Schiphol niet meer wachten op je bagage. Rutger van Beek (CEO Bagpoint) is vastbesloten om het proces van bagageafhandeling te transformeren.

Foto: Roy van Beek, Rutger van Beek en Erik Harkes.

Het idee voor Bagpoint ontstond tijdens zijn tijd bij Booking.com, waar hij een groeiend probleem voor reizigers identificeerde. “Mensen die vroeg uitchecken bij een hotel en pas een late vlucht

hebben, zitten vaak met hun bagage opgescheept. Wat als je die bagage alvast naar de luchthaven kan sturen en laten inchecken? Dat is natuurlijk een uitkomst voor veel reizigers”, vertelt Van Beek. Dit inzicht vormt de basis voor wat nu Bagpoint is. Na zijn periode bij Booking.com begon hij het idee verder uit te werken vanuit zijn appartement in Amsterdam. De connecties die hij via zijn werk in de luchtvaart had opgebouwd, hielpen Van Beek om het concept snel te introduceren bij Schiphol en KLM. “Vanaf het begin werd het idee positief ontvangen. Iedereen begreep meteen het voordeel voor passagiers. Samen met Roy van Beek (COO, en de broer van Rutger, red.) en Erik Harkes (CINO) timmeren we sindsdien hard aan de weg met Bagpoint.”

Momentum

In de beginjaren lag de focus van Bagpoint op experimenteren en leren. Het bedrijf werkte samen met verschillende hotels in Amsterdam en de RAI, en breidde later uit naar cruises. Toch was het in 2017 dat Bagpoint echt momentum kreeg, toen ze werden toegelaten tot Startup Bootcamp, een internationaal acceleratorprogramma. “Dat was het moment waarop we ons realiseerden dat we fulltime met dit idee aan de slag moesten. Tijdens het programma schreven we een volledig businessplan, maakten we prognoses en pitchten we ons idee aan potentiële investeerders en partners”, vertelt Van Beek. De deelname aan Startup Bootcamp leverde Bagpoint niet alleen waardevolle inzichten op, maar ook strategische partners, waaronder Schiphol. “Schiphol was een van de participerende partners, wat voor ons een unieke kans was om ons idee aan een breder publiek te presenteren”, zegt Van Beek.

