Rutte: geen bezwaar tegen Europees coronapaspoort

Premier Mark Rutte wil nog geen knopen doorhakken over het mogelijk invoeren van een Europees coronapaspoort, maar liet na afloop van een overleg met zijn Europese collega’s weten dat Nederland geen bezwaar heeft tegen het invoeren van een dergelijk inentingsbewijs waarmee er meer mogelijkheden komen om te reizen.

De reden dat Rutte het nu nog te vroeg vindt om knopen door te hakken, is omdat er nog technische vragen zijn over de invoering, zo meldt de NOS.

Volgens de demissionair premier kan een vaccinatiepaspoort “wel nut hebben in de toekomst. We moeten daar in Nederland echt nog het debat over voeren. Er hangt een aantal fundamentele vragen omheen”. Volgens Rutte zijn er nog geen absolute zekerheden over iemands besmettelijkheid na het inenten.

Volgens de Europese Commissie kan het wel drie maanden duren aan technische voorbereiding voordat een coronapaspoort er kan komen. Bondskanselier Merkel is optimistisch over het coronapaspoort en denkt dat het snel kan worden ingevoerd. Meerdere Europese reisbedrijven, waaronder ANVR, hebben vandaag de Europese Commissie aangemoedigd om met een coronapaspoort te starten.

