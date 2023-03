Sabre en Finnair: NDC-content beschikbaar

Deel dit artikel

Sabre en Finnair hebben aangekondigd dat Finnair’s New Distribution Capability (NDC)-content nu beschikbaar is via het wereldwijde distributiesysteem (GDS) van Sabre.

De twee bedrijven hebben ook een verlengde distributieovereenkomst voor de lange termijn gesloten die zowel NDC als traditionele inhoud dekt.

Vanaf maart 2023 rolt Finnair zijn NDC-content wereldwijd uit in meerdere golven, waarbij de eerste golf 34 landen omvat. Met Sabre verbonden bureaus en ontwikkelingspartners kunnen nu de NDC-content van Finnair kopen, boeken en onderhouden door gebruik te maken van Sabre Offer and Order API’s, Sabre Red 360 en GetThere.

“Naarmate het reizen zich herstelt, is de interesse van reisorganisaties in personalisatie, flexibiliteit en schaalbaarheid gegroeid”, zegt Kathy Morgan, Vice President, Channel Delivery, Sabre Travel Solutions. “De lancering van de NDC-content van Finnair weerspiegelt onze toewijding om ervoor te zorgen dat onze klanten toegang hebben tot toonaangevende content die hun reizigers willen, met de operationele efficiëntie die hun bedrijven nodig hebben.”

Finnair is de eerste Europese luchtvaartmaatschappij die haar NDC-content verspreidt via de Sabre-marktplaats. Tot op heden winkelen, boeken en onderhouden duizenden bureaus NDC-content via de Sabre GDS in meer dan 130 landen.

“2023 wordt een sleuteljaar voor onze NDC-schaalvergroting, en we zijn verheugd om deze volgende stap in onze NDC-reis te zetten, de boekingservaring van onze klanten te verbeteren en een betekenisvolle verandering in de reissector teweeg te brengen”, aldus Jenni Suomela, Vice President Global Sales & Channel Management, Finnair. “Via het Beyond NDC-programma van Sabre kunnen we consistent en efficiënt NDC-content leveren aan reisverkopers. We zijn enthousiast over de mogelijkheden die NDC biedt om in de toekomst beter te voldoen aan de behoeften van onze klanten.”

Auteur Arjen Lutgendorff