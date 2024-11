Door het winterweer zijn tientallen vluchten met vertrek vanaf Schiphol geannuleerd en kampt de luchthaven met veel vertragingen.

Een woordvoerder van Schiphol geeft aan dat het vluchtschema flink is verstoord. “Reizigers moeten rekening houden met hinder door het winterse weer”, meldt de woordvoerder.

De problemen lijken de hele dag aan te houden. Onder andere vluchten naar München, Edinburgh, Washington en Boedapest zijn geschrapt. Daarnaast hebben veel Europese vluchten vertragingen, die variëren van een half uur tot anderhalf uur.

Vrijdagochtend kwam de sneeuwvloot in actie om vliegtuigen ijsvrij te maken. Ook elders in Europa zorgt het weer voor uitdagingen, wat volgens Schiphol een kettingreactie veroorzaakt. De sneeuwvloot blijft de hele dag stand-by om waar nodig in te grijpen.

Foto ©Thomas Roell / Shutterstock.com.