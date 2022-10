Schiphol kan airlines geen langere termijnplanning geven

Deel dit artikel

Schiphol houdt de komende maanden het maximumaantal reizigers dat vanaf de luchthaven kan vertrekken aan. De luchthaven zegt te hebben overlegd met de luchtvaartmaatschappijen en dat die hier niet blij mee zijn.

“Luchtvaartmaatschappijen hebben behoefte aan een langere termijnplanning. De luchthaven verwacht dit tot eind maart te doen. Er is tegen het eind van het jaar een moment waarop bekeken zal worden of er vanaf eind januari wellicht meer mogelijk is. Schiphol doet dit om reizigers een betrouwbare reiservaring te geven en voorspelbaarheid en stabiliteit te bieden aan luchtvaartmaatschappijen. Tegelijk wordt hard doorgewerkt aan het verbeteren van de capaciteit bij de beveiliging”, laat de luchthaven weten in een persverklaring.

Hanne Buis, COO bij Royal Schiphol Group: “Het aanhouden van een maximumaantal reizigers is noodzakelijk. We willen veiligheid van medewerkers en reizigers waarborgen en een betrouwbaarder luchthavenproces bieden. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen, dat vinden we vervelend. Samen met de beveiligingsbedrijven en vakbonden werken we hard aan structurele verbeteringen. Dat is een grote opgave in een hele krappe arbeidsmarkt. Daar moeten we realistisch over zijn. Daarom wordt pas later dit jaar duidelijk of er na januari meer mogelijk is.”

Author Sharon Evers