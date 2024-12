Per 1 mei 2025 versterkt Schiphol haar succesvolle samenwerking met Lagardère Travel Retail voor de exploitatie van meer dan twintig duty-free winkels achter de securitycontrole.

Deze samenwerking vindt plaats in een joint venture waarin Lagardère Travel Retail 70% van de aandelen heeft en Schiphol 30%. Hiermee zet Schiphol een belangrijke stap in de vernieuwing van het winkelaanbod op de luchthaven, en de verbetering van de beleving voor passagiers.

Herontwikkeling

Eerder dit jaar heeft Schiphol retail partijen uitgenodigd om mee te dingen naar een tienjarige strategische samenwerking voor de categorieën parfum & cosmetica, zonnebrillen, tabak, drank en chocola. Na een intensief selectieproces is de keuze gevallen op Lagardère, en hebben Schiphol en Lagardère hun samenwerkingsovereenkomst kunnen bezegelen. Het duty-free winkelaanbod achter de securitycontrole op de luchthaven zal volledig worden herontwikkeld.

Vernieuwd assortiment

“De uitbreiding van de samenwerking met Lagardère Travel Retail is een belangrijk moment voor Schiphol in de uitvoering van onze nieuwe strategie. Met ons intensieve investeringsprogramma van de komende jaren willen we de magie en iconische status van Schiphol als toonaangevende luchthaven herstellen. Met Lagardère Travel Retail hebben we een partner gevonden met wie we onze duty-free winkels gaan omvormen tot prachtige locaties met een vernieuwd assortiment, aantrekkelijke prijzen en mooie uitstraling. Het doel is om de verwachtingen van onze passagiers te overtreffen en we zijn ervan overtuigd dat we dat samen met Lagardère Travel Retail kunnen waarmaken”, aldus Arthur Reijnhart (Executive Director Schiphol Commercial).

Verbeteren

Het huidige contract met Schiphol Airport Retail (SAR) loopt af op 30 april 2025. Schiphol Commercial dankt Gebr. Heinemann voor de intensieve en succesvolle samenwerking in de afgelopen tien jaar. Schiphol werd eerder dit jaar eigenaar van luchthavenretailer Kappé. Door de winkels van het huidige Kappé and SAR samen te voegen in deze nieuwe Joint Venture worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd om de layout en uitstraling van deze locaties te verbeteren. “Onze gedeelde visie is om de duty-free-ervaring te transformeren tot een wereldwijde toonaangevende standaard, waarbij operationele uitmuntendheid wordt gecombineerd met een uniek Nederlands gevoel van sense of place. Samen willen we de nieuwe benchmark zetten voor de travel retail-industrie”, laat Lucio Rossetto (Chief Operating Officer Europe of Lagardère Travel Retail) weten.