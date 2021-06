SGR voert eigen bijdrage consument weer in

Om consumenten een onbezorgde vakantie te kunnen blijven garanderen als zich een faillissement voordoet, ziet SGR zich genoodzaakt om sinds 1 februari 2021 € 5 per persoon per boeking in rekening te brengen bij de reiziger. Dit bedrag ziet de boekende consument op zijn boekingsbevestiging of wordt door de reisonderneming meteen opgenomen in de reissom.

Twintig jaar geleden stopte de SGR met het innen van een eigen bijdrage bij de consument. Het garantiefonds SGR had in de vele jaren daarvoor namelijk voldoende vermogen opgebouwd om de risico’s voor de consument te dekken bij een faillissement van een aangesloten reisonderneming. Maar corona gooit ook hier roet in het eten, waardoor de reiziger een steentje moet gaan bijdragen om ‘garantie op je geboekte vakantie’ mogelijk te houden.

Erik Jan Reuver, directeur SGR: “De financiële middelen van SGR zijn helaas niet onbeperkt en wij hebben de plicht de reiziger onder bepaalde voorwaarden financieel te beschermen, nu en in de toekomst, en dat willen wij ook. Daarnaast moeten wij ook voldoen aan de financiële verplichtingen die we zijn aangegaan met de overheid om het Voucherfonds mogelijk te maken.”

“Nu de wereld, na 15 maanden op slot te zijn geweest voor reizigers, eindelijk weer langzaam opengaat, komen ook de boekingen enthousiast maar nog terughoudend op gang. Echter, in de afgelopen maanden heeft SGR meer garantie uitgegeven dan normaal, denk onder andere aan alle Reisvouchers voor honderdduizenden geannuleerde reizen, en zijn ook enkele reisondernemingen failliet gegaan. Wij willen financiële zekerheid en vertrouwen blijven bieden aan de reiziger, maar wij gaan er ook vanuit dat deze eigen bijdrage – net als in de jaren ’80 – van tijdelijke aard zal zijn.”