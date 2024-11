“Silverjet blijven we zeker via het reisbureaukanaal verkopen”, aldus Harco van Uden (CEO at ITG Companies) tijdens het ANVR-congres in Oman. Begin november werd bekend dat Silverjet is overgenomen door ITG Companies.

Van Uden ging tijdens een College Tour setting in op meerdere actuele zaken tijdens een gesprek met ANVR-voorzitter Arjan Kers.

Hij liet weten te verwachten dat de omzet via het reisbureuakanaal, dat nu 45% van de omzet is, “makkelijk moet kunnen groeien”. Het product van Silverjet Vakanties wordt al 26 jaar via het reisbureau verkocht.

Van Uden liet tevens weten de producten van ITG Companies niet via het reisbureau te gaan verkopen. “Die koek is al aardig verdeeld in Nederland. We hebben het in het verleden wel geprobeerd, alleen ons product is er vrij complex voor. Daarom hebben we ervoor gekozen om volledig direct te gaan.”

Silverjet-oprichter liet tijdens de bekendmaking van de overname door ITG Companies weten: “Na vele fantastische jaren in de mooie reiswereld geef ik het stokje graag door. Silverjet Vakanties voelt na meer dan een kwart eeuw als mijn kindje en ik wil wel dat het goed terecht komt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het bij ExperienceTravel in de juiste handen zal belanden.”