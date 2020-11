Sinterklaas spelen

Her en der zie ik alweer de eerste voorspellingen verschijnen over de toekomst van de reiswereld die op dit moment zwarte sneeuw ziet. Van sommige van die voorspellingen denk ik; wauw, dat is nog eens een briljante gedachte. Blijkt het achteraf een geniale voorspelling te zijn.

Allemaal weten ze wel iets over de pandemie, die nu al ruim negen maanden duurt. Ondertussen draaien reisbedrijven minstens 85% omzetverlies, worden er achter de schermen gesprekken gevoerd, verliezen honderden reisprofessionals hun baan, verschijnt er veel negatieve publiciteit over de reiswereld en zijn er héél veel landgenoten pissig of teleurgesteld op en over de reiswereld.

Spreek tien mensen aan op straat over de vakantieplannen en negen van de tien zegt eerst een vaccin af te wachten. En als het er dan al is, dan zal het mij nog benieuwen hoe snel het vaccin voor iedereen beschikbaar is en hoeveel mensen zich laten vaccineren De toekomst voor de reiswereld ziet er alles behalve rooskleurig uit.

Het gaat het voorlopig allemaal niet worden in 2021. Van het weekje Canarische Eilanden, kerst op Curaçao, all inclusive Kaapverdië, een game drive ergens in Afrika, met de auto naar Frankrijk voor drie weekjes stacaravan, een weekje zon in Turkije, een weekendje Fletcher inclusief ontbijt voor € 25, camperrondreis door Canada, een weekendje Barcelona, een hotelletje op Ibiza, een cruiseje Middellandse Zee of een Nederlands vakantiepark.

Nee, de voorspelling is dat het volgend jaar allemaal veel gekker en duurder zal gaan worden. Geen weekje Canarische Eilanden, maar drie weken Canarische Eilanden. Geen kerst op Aruba, maar kerst op Aruba, Bonaire én Curaçao. Geen game drive in Zuid-Afrika, maar een combinatie van Afrikaanse landen inclusief treinreis en helikoptervlucht. Jubileumreizen die gepland stonden voor 2023 worden al in 2021 gemaakt. Geen camperrondreis door Canada, maar een camperrondreis door Canada, Amerika én Midden-Amerika. Geen hotelletje op Ibiza, maar een gigantische villa met speedboot. Geen cruiseje Middellandse Zee, maar een ‘grand voyage’.

En dan is daar Sinterklaas én Black Friday. Reisorganisaties lijken, in tijden dat er eigenlijk geen cent te makken is, deze week opeens voor Sinterklaas te kunnen spelen. Zelfs voor mensen die er niet meer in geloven, blijven dit soort aanbiedingen spannend. Reisjes gaan toch voor bijna niks de deur uit tegen de mooiste voorwaarden(?). Mensen geloven er weer in dat zij aan hun (reis)‘bâcketlist’ (zoals een mevrouw het op de radio heel mooi uitsprak) gaan toekomen. Zal de veelgehoorde voorspelling dat ‘we’ ergens in 2021 weer massaal gaan reizen dan toch gaan uitkomen? Een geniale voorspelling of is de wens de vader van de gedachte?

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.