Slapeloze nachten door onbereikbare leveranciers

Al ruim drie maanden houdt corona de Nederlandse en internationale reiswereld in haar macht. De ellende die daarbij hoort, hoeven we niet te vertellen. Dat is meer dan duidelijk. Reisprofessionals lopen tegen allerlei verschillende zaken aan. TravelPro zette ze op een rijtje en vroeg om een reactie bij de ‘andere’ partij.

Belvilla bijvoorbeeld. “Deze partner is onbereikbaar.” “Na uren aan de telefoon te hebben gehangen, uiteraard in de wacht, geen ik het op.” “Belvilla gaat op mijn zwarte lijst.” TravelPro zocht contact met Hanita van der Meer (woordvoerder Belvilla): “We zijn ons ervan bewust dat we op dit moment moeilijk bereikbaar zijn en dat heeft alles te maken met de achterstand van mails en berichten die we aan het opruimen zijn (met betrekking tot corona). Het is net als bij een retailer dat wij een dossier meerdere malen in onze handen hebben gehad in de afgelopen maanden en meerdere malen hebben gezien hoe ook gasten twijfelden over wat ze wilden gaan doen.”

Betere bereikbaarheid

Van der Meer: “We hebben hiervoor een paar zaken nu opnieuw ingericht. Sinds maandag zijn er vijftien nieuwe medewerkers begonnen die gaan functioneren als een soort ‘triage’ team. Zij worden op dit moment getraind en gaan als een soort receptiedesk de eerste telefoontjes opvangen en doorzetten naar de juiste personen, zodat het sneller kan worden afgehandeld. Daarnaast zijn we vorige week gestart met een test, die er goed uit lijkt te zien, waarbij we van 8.30 – 13.30 uur iedere beschikbare customer service-collega aan de telefoon hebben zitten (veelal nog vanuit huis). Daarna sluiten we de telefoonlijnen en gaan alle collega’s de achterstallige mails en berichten oppakken en beantwoorden. Dit zorgt voor een betere bereikbaarheid in de ochtend en meer rust en concentratie in de middagen bij het afhandelen van de mails. Verder zijn we sinds een week gestart met een internationaal online response team, dat de vele vragen van klanten beantwoord op al onze social media-kanalen in alle EU-landen. Ook hier zien we daardoor de vele vragen langzaam afnemen. We hebben twee weken geleden onze FAQ’s aangepast op de website waardoor deze ook meer duidelijkheid brengen. We hebben deze door ACM laten checken en zij gaven bij ons aan dat we meer dan van ons gevraagd wordt (ze noemden het letterlijk: this is Above and Beyond).” Van der Meer laat ook weten dat er geen apart telefoonnummer is voor de retail.

