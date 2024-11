Een van de mooiste overnachtingsplekken in de Zuid-Afrikaanse provincie Limpopo vind ik Leshiba Wilderness. Deze prachtige accommodatie ligt boven op het Soutpangebergte. Je rijdt in anderhalf uur omhoog en na elke bocht denk je: ‘waar ben ik, gaan we wel goed?’. Maar dan kom je boven op een prachtig groen plateau en zie je vogels en giraffen. Dat laatste stukje rijd je gegarandeerd met open mond; het is hier bijna té mooi.

Waarschijnlijk was ik hier nooit gekomen als ik niet samen met Marjolein op studiereis was geweest. Zij biedt net als ik safarireizen naar Afrika aan; je zou ons concurrenten kunnen noemen, maar zo zien we dat niet. Met enige regelmaat gaan we namelijk samen in een huurauto op pad. Vooraf spreken we dan af welke plekken we willen zien voor onze eigen bedrijven en dan gieten we dat in een mooie route. Een stuk gezelliger en goedkoper, want je deelt alle kosten door twee en je leert ook nog eens onwijs veel van

elkaar. Driedubbel winst vind ik dat, want samen sta je sterker.



Dat is natuurlijk een open deur van jewelste, maar clichés zijn meestal waar. Voor kleine reisondernemingen, zoals die van VvKR, is samenwerken misschien nog wel waardevoller dan wanneer je in een grote, ronkende ‘corporate’ werkt met vijftig man personeel alleen al bij de HR-afdeling. Als kleine organisatie doe je veel zelf, van salarisadministratie tot studiereizen, van marketing tot risicoanalyses en van businessplannen tot jaarrapportages. En natúúrlijk heb je een kliek goede collega’s, externe experts en fijne freelancers naast je staan, neem ik zo aan, maar feit is dat er voor een kleine ondernemer

veel borden zijn om op te schakelen.



Maar wat nou als we elkaar eens nog veel meer zouden opzoeken? Als we onze kansen om samen te werken veel meer benutten dan we nu doen? En trouwens, benutten wij de digitale kansen van generatieve AI eigenlijk al wel? Hoe zit het met onze efficiëntie?



Door bijvoorbeeld gezamenlijk in te kopen, de salarisadministratie te laten doen door hetzelfde bureau, een social media-expert in te zetten op diverse merken, één dtp-er te verzekeren van genoeg opdrachten, of door elkaar op de hoogte te stellen wanneer een gezamenlijke agent in het land blijkt te zijn, verbeter je je eigen efficiëntie. Wie in je omgeving heeft eigenlijk óók behoefte aan een marketeer voor één dag in de week? Of iemand die jouw Instagram of LinkedIn onder handen wil nemen? En zou het eens niet fijn zijn om een dagje op kantoor bij een collega te gaan werken? Wie weet kun je meekijken in de keuken en kunnen jullie ervaringen uitwisselen over CRM-systemen, boekingssystemen of consolidators die worden gebruikt. Hoe ziet jouw offertesysteem eruit? Hoe heb jij je boekhouding ingericht? Wedden dat je na één dag al met een boel ideeën en inspiratie naar huis gaat! Trouwens, je kunt ook samen met een aantal (kleine) reisondernemers de faciliteiten, bureaus en het koffieapparaat delen van een heus kantoorgebouw. Zo kan je elke dag van elkaar leren en misschien wel samen een event opzetten voor gezamenlijke klanten.



En als we het dan toch over efficiëntie hebben, hoe zit het met jouw toepassingen van AI? Welke systemen voor generatieve AI gebruik jij? En welke prompts gebruik je? Ook in deze nieuwe, snelle technologische ontwikkelingen zeg ik: vind niet elk opnieuw het wiel uit, maar zoek de samenwerking op en leer van elkaar.



Dus om terug te komen op de vraag: ‘wat als we elkaar nog meer opzochten?’. Dan zouden we meer tijd overhouden voor de klant. We zouden ons verder verdiepen in studiereizen, of het meten van onze impact. Dat ene verbeterplan, die vijfjarenstrategie, de implementatie van een chatbot, dat gesprek met die expert dat al jaren op de agenda staat; allemaal komt het binnen handbereik als we slimmer met elkaar samenwerken.



Heb jij ideeën? Laat van je horen! Ga ik Marjolein snel weer bellen.



Kim Nooyens

Voorzitter VvKR



