SNP Natuurreizen neemt women-only reisconcept Dutch Outdoors over

Dutch Outdoors draagt haar succesvolle women-only reisconcept over aan SNP Natuurreizen. Dit zijn avontuurlijke trips voor en door vrouwen, om te inspireren, te verbinden en je zelfvertrouwen te vergroten. Het concept van women-only reizen bestaat al jaren in Australië, Canada, US en UK. Dutch Outdoors haalde dit bewezen concept in 2019 naar Nederland en met succes.

De actieve reizen komen tegemoet aan een groeiende behoefte van vrouwen om naast een druk leven, tijd aan zichzelf te besteden en een uitdagend sportief doel te stellen met gelijkgestemden. Zoals een huttentocht in de Dolomieten of Oostenrijk en biken op Mallorca of rond Girona. SNP Natuurreizen gaat hierop voortborduren. Dat wil zeggen: met focus op actief zijn in de natuur, verblijf in kleinschalige accommodaties op unieke plekken, in kleine groepen en onder begeleiding van vrouwelijke, gekwalificeerde gidsen. Alle bestaande reizen van Dutch Outdoors blijven na de overname onveranderd. Vanaf half februari zijn ze echter niet meer te boeken bij Dutch Outdoors, maar via SNP Natuurreizen onder het nieuwe label Yomads, women only. Dutch Outdoors gaat verder met een nieuwe missie: ‘werkend Nederland naar buiten’. Hierbij ligt de focus op het bedrijfsleven.

Manon van Dilgt, commercieel directeur SNP Natuurreizen: “Wij zijn al sinds de start bij Dutch Outdoors betrokken en hebben het concept met veel interesse gevolgd. We zien in de markt onder de 30’ers en 40’ers een toenemende behoefte aan actieve reizen in de natuur met gelijkgestemden. Dit concept past perfect bij ons en we gaan het met zorg verder oppakken en uitbreiden. We heten de klanten van Dutch Outdoors van harte welkom!”

Janine Vermeulen, eigenaar en oprichter van Dutch Outdoors: “Als gevolg van onze nieuwe strategische focus hebben wij besloten ons succesvolle women-only concept over te dragen. We zijn heel blij dat ons gedachtengoed een perfecte plek krijgt en we onze klanten met gerust hart kunnen doorverwijzen naar SNP Natuurreizen.”

Author Sharon Evers