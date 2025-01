Eerder is al bekendgemaakt dat de ANVR op donderdag 27 maart 2025 het Reisrechtcongres 2025 organiseert. Op het programma staan diverse actuele onderwerpen uit de reisbranche. Diverse interessante sprekers geven verdieping en beantwoorden vragen.

Een van deze sprekers is Prof. Dr. Marco Loos van de Universiteit van Amsterdam. Hij zal onder andere uitleg geven over de herziening van passagiersrechten. Fiona Vening, Compliance Officer bij de Stichting Reclame Code, is ook aanwezig als spreker en zal recente uitspraken bij de Reclame Code Commissie bespreken over prijsvermelding en duurzaamheidsclaims. Overige sprekers zullen later bekend gemaakt worden.



Een bijeenkomst die je niet wilt missen als je interesse en affiniteit hebt met het reisrecht!

Donderdag 27 maart 2025

9.30 – 16.30 uur (lunch van 12.30-13.30 uur)

locatie: Woudschoten Hotel en Conferentiecentrum, Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist



Iedereen met interesse en affiniteit met het reisrecht is van harte welkom om zich aan te melden voor het congres. Voor medewerkers van leden en businesspartners is inschrijving gratis. Voor alle andere geïnteresseerden kost de inschrijving € 250 (ex. btw). Let op: inschrijven is verplicht en vol=vol.



Heb je vragen of suggesties? Mail naar danielle@anvr.nl.



Verdere informatie over sprekers en de inhoudelijke onderwerpen volgt. Na het congres is er uiteraard nog gelegenheid om te netwerken onder het genot van een hapje en drankje.



Schrijf je nu in via de agendamodule op de ANVR-website zodat deze datum alvast in je agenda staat. We zien je graag op 27 maart 2025!