Princess Juliana International Airport (PJIAE) op St. Maarten kondigt de lancering aan van de ED Travel Card (Embarkation and Disembarkation kaart), een geavanceerd geautomatiseerd grenscontrolesysteem, dat is ontwikkeld in samenwerking met het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Toerisme, Economische Zaken, Verkeer en Telecommunicatie.

Het nieuwe systeem maakt deel uit van het reconstructieproject van het vliegveld en zal het in- en uitreizen van passagiers naar en van St. Maarten aanzienlijk verbeteren. Voor reizigers is het belangrijk om de ED Travel Card voorafgaand aan vertrek naar St. Maarten in te vullen, dit kan vanaf 7 dagen voorafgaand aan de vertrekdatum. De lancering van het systeem staat gepland voor 8 oktober 2024 en is vanaf dan beschikbaar via de website sxmentry.com.

Efficiëntere grenscontrole

Brian Mingo, CEO van Princess Juliana International Airport: “Dit initiatief bestond al gedeeltelijk voor orkaan Irma en we zijn blij dat het nu tijdens de reconstructie van het vliegveld weer in ere is hersteld.” In de toekomst zal dit systeem passagiers ook in staat stellen hun vingerafdrukken en gezichtsherkenning te gebruiken om efficiënt door de grenscontrole te gaan. De opening van de nieuwe aankomsthal staat gepland op 15 oktober 2024, de vertrekhal van de luchthaven in St. Maarten is eerder dit jaar al volledig vernieuwd.

Minister van Justitie, Lyndon Lewis, voegt toe: “Dit project heeft als doel het registratieproces van passagiers te stroomlijnen. We introduceren de nodige digitale apparatuur, samen met een gebruiksvriendelijke website. Op deze website kunnen reizigers die het land binnenkomen hun informatie van tevoren registreren, zodat ze efficiënt door immigratie kunnen worden verwerkt. Door het gebruik van dit digitale platform zal het Ministerie van Justitie de nodige tools hebben om de veiligheid en het welzijn van ons land te waarborgen in onze voortdurende strijd tegen grensoverschrijdende criminaliteit.”