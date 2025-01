De Stena Line Travel Group Nederland gaat vanaf vandaag verder onder een nieuwe naam: Northbound Travel. Northbound Travel is een groep van vier bekende reismerken: Voigt Travel, Buro Scanbrit, Motoerit en Scandinavian Wintersports.



De gezamenlijke missie is het bieden van authentieke en onvergetelijke reiservaringen naar de mooiste en meest ongerepte bestemmingen van Noord-Europa. Doordat elk van de merken zich op een specifieke doelgroep richt en een uniek aanbod van reizen, blijven alle vier de merken bestaan.

Een nieuwe naam, dezelfde passie

“Met Northbound Travel benadrukken we meer dan alleen onze richting”, aldus Marloes Meijer, Managing Director van Northbound Travel. Het verbindt de vier reismerken in één sterke reisorganisatie met toewijding aan het organiseren van onvergetelijke reizen in het Noorden van Europa.” Doordat de krachten gebundeld zijn in één organisatie, versterken we onze nummer één positie in Nederland en onze samenwerking met onze lokale partners.

Een nieuw logo

Tegelijkertijd lanceert Northbound Travel een nieuw logo. Er is gekozen voor een modern en opvallend logo. De geometrische lijnen vormen gestileerd het noorderlicht, terwijl de negatieve ruimte het landschap verbeeld.

Groei en toekomst

De kracht van Northbound Travel ligt in onze mensen. Ons team van toegewijde reisspecialisten combineert diepgaande kennis met persoonlijke passie om reizigers unieke ervaringen te bieden. Zij zorgen ervoor dat elke reis perfect is afgestemd op de wensen van de klant en een onvergetelijke beleving wordt.

Met de introductie van de nieuwe naam blijven wij investeren in innovatie en kwaliteit. Northbound Travel heeft de ambitie om haar positie verder te versterken door nieuwe, duurzame reisoplossingen te ontwikkelen en onbekende locaties in het Noorden te ontdekken. “Onze nieuwe naam markeert niet alleen een verandering in identiteit, maar ook een toekomst vol nieuwe mogelijkheden,” aldus Marloes Meijer.