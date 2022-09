Stervoetballer Mbappé huilt van het lachen na vraag ‘waarom vliegtuig en niet de trein?’

Deel dit artikel

Stervoetballer Kylian Mbappé en de coach van Paris Saint Germain moesten huilen van het lachen nadat hen werd gevraagd waarom het team voor de uitwedstrijd in Nantes het vliegtuig koos in plaats van de trein.

“Ik had deze vraag wel verwacht”, aldus coach Galtier. “Om eerlijk te zijn hebben we gesproken met het bedrijf dat onze reizen regelt. We kijken of we volgende keer met een zandjacht/blo-kart kunnen gaan”

De topman van hogesnelheidstrein TGV, Alain Krakovitch, was de discussie over de vliegreis van PSG aangegaan via social media. Hij wees het team erop dat de reis van Parijs met de trein minder dan twee uur duurt en dat deze daarnaast veiliger, sneller en beter voor het milieu is.

Volgens de voetbalclub werd er voor het vliegtuig gekozen, omdat er na de wedstrijd (zaterdagavond jl.) geen terugreis mogelijk was met de TGV. De afstand van Parijs naar Nantes is vier uur met de auto, een kwartiertje langer dan bijvoorbeeld Maastricht – Groningen.

Onder andere uit politieke hoek kwam er veel kritiek hoe Mbappé en de coach omgingen met de vraag. “We moeten de opwarming van de aarde serieus nemen, het gaat om de toekomst van onze planeet”, aldus Bruno Le Maire (minister van Economie en Financiën).

“Het is niet oké om op deze manier te antwoorden. Wakker worden jongens. Dit is Parijs”, aldus Anne Hidalgo (burgemeester Parijs).

Author Arjen Lutgendorff