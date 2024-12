De toekomst van Lelystad Airport blijft onderwerp van discussie. Nieuwe plannen van Defensie om het vliegveld te gebruiken voor extra oefenvluchten met F-35-straaljagers roepen vragen op bij de gemeente en provincie. Zij stellen één duidelijke voorwaarde: vakantievluchten moeten ook mogelijk worden.

De gemeente Lelystad en de provincie Flevoland hebben gereageerd op de plannen van het ministerie van Defensie om Lelystad Airport aan te wijzen als nieuwe locatie voor oefenvluchten met F-35-straaljagers. Staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman noemde Lelystad Airport de meest geschikte locatie vanwege de beperkte geluidsoverlast in vergelijking met andere opties. Defensie wil het aantal jaarlijkse oefenvluchten uitbreiden van 5.200 naar 7.500.

Wethouder Dennis Grimbergen van Lelystad benadrukt echter dat de komst van straaljagers alleen bespreekbaar is als de luchthaven ook wordt opengesteld voor commerciële vakantievluchten. “We kunnen niet toestaan dat dit ten koste gaat van de economische ontwikkeling van de regio”, aldus Grimbergen. De provincie sluit zich daarbij aan en wijst op het belang van een goed woon- en leefklimaat.

Tegenstand

Lelystad Airport werd oorspronkelijk ontwikkeld als commerciële luchthaven om vakantievluchten van Schiphol over te nemen. Dit plan is echter nooit gerealiseerd door tegenstand vanuit de Tweede Kamer vanwege zorgen over klimaat en volksgezondheid. De nieuwe plannen van Defensie brengen de discussie over de functie van Lelystad Airport opnieuw in beweging.

Onbegrijpelijk

Naast Lelystad Airport worden ook voormalig vliegbasis De Peel, Groningen Airport Eelde en andere locaties onderzocht. Vooral in het noorden van het land is veel weerstand tegen de komst van extra oefenvluchten. Gedeputeerden van Groningen en Drenthe noemen de plannen “onbegrijpelijk” en wijzen op de impact van geluidsoverlast en de nabijheid van kwetsbare natuur- en aardbevingsgebieden.

Defensie onderzoekt momenteel welke locaties het meest geschikt zijn en maakt in 2025 een definitieve keuze. Tot die tijd blijft het voor Lelystad Airport spannend of de combinatie van commerciële en militaire luchtvaart een toekomst krijgt.