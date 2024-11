“We hebben waardevolle kennis opgedaan waarmee we de reisagenten verder kunnen helpen. Daarnaast hebben we weer een topweekend gehad”, zegt Marc van Amsterdam (mededirecteur Sunair Vakanties). Samen met Jan-Bert Wissink (mededirecteur Sunair Vakanties) en andere Sunair-collega’s reisde hij af naar Sevilla, waar het team hun jaarlijkse uitje ‘StadX’ had.

Een weekend verblijven in een ‘StadX’ doet het bedrijf al bijna twintig jaar, en wordt zoals elk jaar zeer gewaardeerd naar het team van Sunair. Tot op de laatste minuut wordt de stad geheim gehouden, maar het team krijgt zo nu en dan hints door. “Hoe dichter bij de vertrekdatum hoe driftiger de speculaties loskomen. Traditiegetrouw werd de stad onthuld in de business lounge van NS International. Dit jaar werd er gekozen voor Sevilla”, Jan Bert Wissink, (naast mededirecteur, ook inkoper van de Spaanse steden).

Na veel gejuich vertrok het gezelschap met partner Transavia naar de Spaanse stad. In Sevilla werd er gelogeerd in het H10 Corregidor en werd er tevens een bezoek gebracht aan het zusterhotel H10 Casa de la Plata, want beide hotels zijn Sunair-toppers in Sevilla. “Naast een gezellig weekend wordt er natuurlijk ook veel productkennis opgedaan.”

De smakelijke tapastour kan sinds dit jaar worden bijgeboekt uit het Sunair-programma, niet alleen in Sevilla,

maar ook in Barcelona, Madrid én Valencia.

Op de bestemming werd er afgetrapt met een heerlijk tapasdiner waarna er nog heel veel tapas zouden volgen. Maar het gezelschap deed ook een fietstour langs alle highlights, die liet zien hoe traditioneel deze typische Spaanse stad is. In de middag werden de vrije uren ingevuld met een tour in de koets, bezoek aan het keramisch museum en heerlijke terrasjes waar Sangria werd gedronken. ’s Avonds trok het gezelschap door de straten van Sevilla voor een hele leuke en smakelijk tapastour, een excursie die vanaf dit jaar bijgeboekt kan worden uit het Sunair-programma, niet alleen in Sevilla, maar ook in Barcelona, Madrid én Valencia.

Door de avondvlucht op zondag kon er nog optimaal invulling worden gegeven aan deze dag. Zoals elk jaar werden door verschillende groepen een keur aan hotels bezocht. “De collega’s hebben met elkaar ruim twintig hotels gezien uit ons programma, voor iedere klant is iets passends te vinden, en daar helpen we de reisagenten graag mee”, aldus Jan Bert.

In de middag was het tijd voor de Kathedraal en het beklimmen van de Giralda, bezoek aan Real Alcazar met haar prachtige middeleeuwse paleis en tuinen en afsluitend een echte flamencoshow. “Deze laatste is de show die reisagenten in de maand november mogen bijboeken voor de klanten die een verzorgde reis naar Sevilla boeken.” Moe, maar voldaan, kwamen alle Sunair-collega’s middernacht thuis om op maandag de kennis direct in te zetten.