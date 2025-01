Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er maar liefst twee: Sunair’s Steden van de Maand januari: Rome en Lissabon.

Sunair Vakanties selecteert elke maand verschillende steden uit het aanbod om de reisagent – en dan met name zijn of haar klant – te verrassen met fijne extra’s bij een boeking naar deze bestemmingen. De actie is geldig voor pakketboekingen die gemaakt zijn in januari 2025.

Rome

Rome betovert met iconische hoogtepunten zoals het Colosseum, het Forum Romanum en de indrukwekkende Sint-Pietersbasiliek. Slenter door charmante straten, ontdek verborgen piazza’s en geniet van authentieke pasta in Trastevere. De mix van historie, kunst en Italiaanse sfeer maakt Rome een onvergetelijke bestemming.



Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Rome dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Glas wijn, inclusief snack, ter waarde van 10 euro per persoon

– Eendaagse Hop on Hop off ter waarde van 23 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro

Lissabon

Lissabon charmeert met de kronkelende straatjes van Alfama, adembenemende uitzichten vanaf Castelo de São Jorge en de sierlijke Torre de Belém. Stap in een historische tram, proef verse pastel de nata en voel de warmte van de stad. Een perfecte mix van cultuur, kust en Portugese gastvrijheid.

Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Lissabon dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Pasteis de nata en een drankje ter waarde van 6 euro per persoon

– 24-uurs yellowboot Hop on Hop off ter waarde van 24 euro per persoon

– Capitool Top 10 Stadsgids ter waarde van 15 euro