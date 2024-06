Er is weer een nieuwe maand aangebroken en dat betekent dat Sunair Vakanties opnieuw met de Stad van de Maand komt. Dit keer zijn dat er maar liefst vier: Praag, Athene, Valencia en Berlijn.

Sunair Vakanties selecteert elke maand verschillende steden uit het aanbod om de reisagent – en dan met name zijn of haar klant – te verrassen met fijne extra’s bij een boeking naar deze bestemmingen. De actie is geldig voor pakketboekingen die gemaakt zijn in juni 2024.



Praag

Praag, de hoofdstad van Tsjechië, is een stad vol historische en culturele schatten. Bezoek de Karelsbrug, een gotisch juweel met 30 heiligenbeelden, en wandel door het Oude Stadsplein met de Astronomische Klok. Het Praagse Kasteel, het grootste kasteelcomplex ter wereld, biedt een prachtig uitzicht over de stad. Vergeet niet de Joodse wijk Josefov, waar de oude synagogen en de Joodse begraafplaats je terug in de tijd voeren. Sluit je dag af met een wandeling langs de Moldau-rivier en geniet van de sprookjesachtige ambiance van deze betoverende stad.



Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Praag dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Moldau riviercruise (ter waarde van 13,50 per persoon)

– Stadsgids (ter waarde van 20 euro)



Athene

Athene, de hoofdstad van Griekenland, is een stad rijk aan geschiedenis en cultuur. Bezoek de Akropolis, waar het Parthenon hoog boven de stad uittorent en een prachtig uitzicht biedt. Verken de oude Agora, ooit het bruisende hart van het oude Athene, en ontdek de schatten van het Nationaal Archeologisch Museum. Slenter door de sfeervolle wijk Plaka, vol smalle straatjes, traditionele tavernes en gezellige winkeltjes. Vergeet niet het Syntagma-plein, waar je de wisseling van de wacht bij het parlement kunt aanschouwen. Athene combineert een fascinerend verleden met een levendige moderne cultuur, wat het een onvergetelijke bestemming maakt.



Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Athene dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Selfguided citywalk inclusief Griekse yoghurt (ter waarde van 10 per persoon)

– Stadsgids (ter waarde van 20 euro)

Valencia

Valencia, gelegen aan de oostkust van Spanje, biedt een boeiende mix van historische en moderne bezienswaardigheden. Verken de Ciudad de las Artes y las Ciencias, een futuristisch complex met musea en een oceaanarium. Wandel door het historische centrum en bezoek de indrukwekkende Kathedraal van Valencia, waar de Heilige Graal zou zijn. Ontspan in de prachtige Turia-tuinen, een uitgestrekt park aangelegd in een voormalige rivierbedding. Geniet van de lokale keuken met een traditionele paella aan het strand van Malvarrosa. Vergeet niet de Mercado Central, een levendige markt vol verse producten en lokale specialiteiten. Valencia betovert met haar rijke cultuur en mediterrane charme.



Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Athene dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Horchata met farton (ter waarde van 6 euro per persoon)

– Pinxtos in restaurant Orio (ter waarde van 16,50 euro per persoon)

– Stadsgids (ter waarde van 20 euro)



Berlijn

Berlijn, de levendige hoofdstad van Duitsland, is een stad vol geschiedenis en moderniteit. Bezoek de iconische Brandenburger Tor, een symbool van de Duitse eenheid, en wandel langs de overblijfselen van de Berlijnse Muur bij de East Side Gallery. Verken het Museumeiland, met wereldberoemde musea zoals het Pergamonmuseum en de Altes Museum. Geniet van de groene oase van de Tiergarten en bewonder het indrukwekkende Rijksdaggebouw met zijn glazen koepel. Bezoek het trendy Kreuzberg, bekend om zijn kunstzinnige sfeer en diverse eetgelegenheden. Berlijn combineert een rijk verleden met een dynamische, creatieve energie, wat het een unieke bestemming maakt.



Boek jij voor jouw klant een stedentrip naar Berlijn dan krijgt hij of zij het volgende er gratis bij:

– Curryworst met broodje en drankje (ter waarde van 10 euro per persoon)

– Hop on/hop off-bus (ter waarde van 35 euro per persoon)

– Stadsgids (ter waarde van 20 euro)